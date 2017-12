ERC se reivindica como el garante del «espíritu de Junts pel Sí»

Hay dos cosas de las que ERC es consciente y, en parte, teme. La primera, de la desventaja que supone tener a su líder, Oriol Junqueras, en prisión, desde donde no puede hacer campaña, muy a diferencia de lo que hace Carles Puigdemont desde Bélgica. La segunda, que C’s está cerca de convertirse en la tercera fuerza del Parlament, puesto que le disputa al PSC.

En el acto central de campaña, celebrado ayer en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y en el que no ha estado Marta Rovira, se han repetido las alusiones a estos temores. «A Junqueras no le podemos escuchar la voz ni por videoconferencia», lamentó el exconsejero Carles Mundó. «Junqueras está en prisión porque saben que es el candidato que puede ganar y por eso –enfatizó– no jugamos en igualdad de condiciones».

ERC conoce las dificultades a las que se enfrenta en estas elecciones «ilegítimas», pero pese a ello Mundó llamó a los simpatizantes de su partido a no decaer. «Una vez más, con 86 años de historia, volvemos a tener al president en la prisión, por eso el 21-D debemos dar una lección democrática y denunciar todo esto».

Mundó aseguró que el día 22 debe conformarse un Govern «fuerte» en Cataluña que se sobreponga al 155. Esto excluye a PP, C’s y al PSC. «A ellos nos les importan los ciudadanos de Cataluña, sino servir al Estado. El día 21 tiene que haber una victoria rotunda de ERC para evitar que gane el bloque constitucionalista». Pero las advertencias se centraron en el partido naranja. «C’s no necesita que se aplique el 155 porque su programa ya es el 155».

Gabriel Rufián, la personalidad más mediática de ERC a juzgar por la cantidad de selfies que los asistentes al acto le pedían, arrancó su intervención criticando al «frente nacional-naranja» (PP y C’s) y a Podemos y comuns. Rufián pidió el voto masivo para ERC. «Ellos nos molieron a palos el 1-O; nosotros les tenemos que moler a votos el 21-D». Todos reivindicaron a ERC como el único garante del «espíritu de JxSí». Un claro intento de hacer ver que la candidatura de Puigdemont (Junts Per Catalunya) es en realidad el PDECat encubierto.