Filtración por «obligación»

El profesor Salvador Perelló, que reconoce que filtró el caso del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a Eldiario.es, afirma que cumplió con su «obligación» como funcionario y que su acción no tuvo «nada que ver con una operación política». El docente de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) explicó ayer a la cadena SER que a su casillero del despacho llegó «un sobre con fotocopias de varias cosas» y que, entre estas, figuraban los documentos que filtró después y los pantallazos de la intranet de la universidad. Nunca accedió, según su versión, «a ningún sistema informático».

Perelló relató que, tras estudiarlos y analizarlos con calma para comprobar que eran ciertos, se los facilitó a la prensa. Militante del PSOE, aseguró que no conoce ni al portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ni al secretario general, Pedro Sánchez. «Nunca» ha hablado con ellos, dijo, «ni en persona ni por mensaje».

Una «trama delictiva»

Durante la convención del PP en Sevilla, el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, apuntó ayer a una «trama delictiva» que habría «urdido» el PSOE contra Cifuentes, después de que El Mundo publicara que «un militante del PSOE resentido con el PP», según el diario, destapó el escándalo. El profesor universitario señaló ayer que estudia emprender acciones legales contra los dirigentes populares que, según dijo, le están difamando, y también contra el rotativo.

El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, reprochó al PP que ponga ahora el foco en quien filtró el caso para no admitir las irregularidades denunciadas. «Al PP le importa más quién ha destapado la verdad que quién está ocultando la mentira», afirmó.

Su partido, recalcó, no tiene «ni idea de esa historia», que achacó a un «ataque desesperado de la derecha». «El PSOE no ha contactado con nadie, ni sé de qué hablan», insistió. Y añadió: «Me parece absurdo tratar de esconder esta irregularidad en la fuente». El PP, dijo, «dispara contra todo el mundo» con tal de no «asumir» la situación creada.

Un profesor de periodismo de la URJC, Alfonso de la Quintana, alabó ayer la «maniobra» de Perelló al considerarla «un buen empuje» para el rectorado «actúe» y acabe con situaciones «similares».