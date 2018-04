Franco continúa descansando en paz

Siete años han pasado ya desde que una comisión de historiadores y juristas, nombrada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, recomendara exhumar a Francisco Franco del Valle de los Caídos y trasladar sus restos a un cementerio para que el mausoleo pueda convertirse en monumento que invite a la reconciliación y deje de ser un símbolo de exaltación de la dictadura. La familia de los republicanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña han conseguido este lunes un logro histórico, junto a dos familias, de fallecidos del bando franquista, consistente en que se inicien los trabajos que podrían desembocar en la recuperación de sus cuerpos, para poder darles digna sepultura. Sin embargo, el informe de los expertos de Zapatero duerme el sueño de los justos y no se vislumbra que vaya a salir, en el corto y medio plazo, del ostracismo. El Gobierno socialista no tuvo tiempo de ejecutarlo porque la iniciativa llegó al final de su última legislatura y Mariano Rajoy se apresuró a guardarla, rápidamente, en un cajón. En un primer momento con el argumento de que no era un tema «urgente» en plena crisis económica, para después defender que ya cumple con la ley de memoria histórica al permitir que el Valle de los Caídos se rija por «normas aplicables a lugares de culto y cementerios públicos».

Los socialistas vuelven a la carga y defenderán una moción en el Senado que pide «resignificar» el mausoleo situado en El Escorial para darle un nuevo sentido acorde con los valores paz, reconciliación y democracia, tal como recomendaban los expertos de Zapatero. El PP tiene mayoría absoluta en la Cámara alta y todo indica que la moción decaerá. Si bien fuentes del grupo popular aseguran que se está redactando una enmienda al texto, que también exige ilegalizar la Fundación Francisco Franco por su exaltación de la dictadura, y decidirán su voto en función de si la modificación tiene visos o no de prosperar.

Mientras, el dictador descansan plácidamente en un lugar destacado del Valle de los Caídos, pero muy cerca de los cadáveres de en torno a 22.000 represaliados bajo su mandato, cuyos cuerpos descansan en fosas comunes y, en la mayoría de los casos, en contra de los deseos de sus familias. El tiempo sigue transcurriendo y salvo el triunfo de la familia Lapeña, que está por ver que llegue a completarse, poco o nada cambia debajo de la gran cruz que preside el monumento.