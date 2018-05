Fuerte pitada contra Rajoy en Alicante

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Se ve que la chavala de podemos le quitaron el sueldo y como consecuencia se abstuvo para que gobernará el pp , aquí fuimos pioneros con los comunistas pppedro Escobar y su socio que no me acuerdo ahora el nombre (el que no pagaba sus préstamos de la caja rural) que pusieron al pp de Mónago y estuvieron tan a gusto