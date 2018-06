La Generalitat cifra en 6.000 millones la deuda del Estado con Catalunya

La Generalitat cifra en 6.000 millones de euros la deuda del Estado con Catalunya. Así lo señaló ayer el vicepresidente y 'conseller' de Economia i Hisenda, Pedro Aragonès. En una entrevista en la ACN, el republicano aseguró que esta cantidad es “es lo mínimo exigible” y la "que debería estar sobre la mesa si el Estado quiere cumplir con todo lo que conlleva el sistema de financiación vigente".

Tras comentar que priorizarán el "trabajo de gobierno a gobierno" por delante de organismos multilaterales como el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el dirigente republicano lanzó una advertencia al nuevo Gobierno español: "No intercambiaremos el compromiso político del 1 de octubre y todo lo que conlleva por algo más de IRPF, no estamos en esta fase".

El cálculo de los 6.000 millones incluye, según Aragonès, tanto "competencias específicas, como el principio de lealtad institucional como el que el propio partido socialista aprobó con el Estatuto". Concretamente, se trata de cerca de 800 millones de euros por efectivos de los Mossos que se han ido incorporando desde 2010; 750 millones de euros de la disposición adicional tercera pactada para el 2008, además de casi 3.000 millones de euros más vinculados a este apartado del Estatuto. También, 1.460 millones de euros en concepto de aportaciones para la ley de dependencia.

El Govern quiere intentar negociar también con el Gobierno Pedro Sánchez la recuperación de los impuestos catalanes anulados por el TC. Después de que el nuevo presidente español ya apuntara que la revisión del modelo de financiación no podría culminar hasta la próxima legislatura, Aragonès consideró que el hecho de que el próximo año haya elecciones en varias autonomías "pone dificultades" en la negociación sobre este asunto. De todas formas dejó que claro que esa no es su meta. "Este Govern no ha nacido para negociar el modelo de financiación. Esto es máquina del tiempo y volver 15 años atrás", apuntó, advirtiendo que "todas estas cuestiones no sustituyen el derecho de autodeterminación"

Torra responde a Cospedal



Quim Torra también reivindicó la legitimidad de la lucha por este derecho para responder a la candidata de la Presidencia del PP, María Dolores de Cospedal, que había sentenciado que "si ETA no consiguió acabar con España no van a conseguir acabar con ella ni Puigdemont ni Torra". "En la línea de los intolerables comentarios que recibimos como demócratas. Tanto el 'president' Puigdemont como yo solo queremos que se respete el derecho inalienable de los catalanes a su libre, pacífica y democrática autodeterminación. Y lo conseguiremos #RepublicaCatalana", tuiteó