El Gobierno espera que Torra proponga otros 'consellers'

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho en los pasillos del Congreso que si el 155 sigue vigente es responsabilidad de Quim Torra, porque ha presentado cuatro 'consellers' que no pueden cumplir con su trabajo. "Depende de Torra", ha respondido cuando se le ha preguntado hasta cuándo va a seguir la intervención de la Generalitat. Santamaría ha sugerido que el 'president' debe proponer otros ‘consellers’ sin cargas judiciales y con plena disponibilidad para desarrollar su trabajo.

"Si el presidente de la Generalitat quiere volver a la normalidad de las instituciones sabe lo que tiene que hacer, que es cumplir con el acuerdo del Senado y respetar los intereses de los catalanes, que lo que necesitan es un Gobierno efectivo", ha declarado. El acuerdo del 155 de la Cámara alta señala que la intervención decaerá en cuanto todos los miembros del Ejecutivo catalán tome posesión de sus puestos.

La vicepresidenta ha mostrado que no tiene ninguna prisa para dar el resultado del análisis jurídico que encargó el fin de semana para argumentar por qué no publica los nombres de los 'consellers' en el 'Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña'. "El pleno del Parlament de Cataluña se constituyó en enero, estamos a finales de mayo, ¿y me preguntan por el tiempo en que se elaboran informes por otras instituciones? Pues que quiere que les diga", ha respondido ante la pregunta de la prensa sobre cuándo estarán listos esos informes.