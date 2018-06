El Gobierno inicia los trámites para trasladar a los políticos catalanes presos: en unos "días"

La justicia no está en acercar los presos políticos catalanes a cárceles de Catalunya, la justicia está en dejarlos libres. No han hecho ningún delito que implique que lleven más de ocho meses privados de libertad, lo único, y loable, es la de luchar por unas libertades avaladas por una mayoría, aunque no amplia, mayoría al fin y al cabo. Y contra estas ideas de referendum, votaciones, democracia y libertad la respuesta del estado español fue la de la violencia, la del golpe de estado contra Catalunya y la del encarcelamiento de los dirigentes políticos y civiles. No olvidemos que en ocho meses no han sido juzgados, no será porque, en definitiva, no tienen ningún delito?