El Gobierno responde a Rivera que el 155 decaerá con el nuevo Govern

Las nuevas condiciones que Albert Rivera quiere imponer al próximo Govern de Catalunya han servido este viernes al Ejecutivo central para insistir en la idea de que el líder de Ciudadanos no cuenta con la "madurez" necesaria para llegar a la Moncloa. Frente a la tesis del dirigente naranja, que ahora defiende el mantenimiento del artículo 155 de la Constitución si no hay una "declaración explícita, nítida y clara del proceso separatista", el Ejecutivo ha dejado claro que eso no es lo que recoge el acuerdo que el PP, Ciudadanos y el PSOE aprobaron en el Senado. La suspensión de la autonomía catalana, ha insistido el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, dejará de estar vigente cuando "tome posesión un nuevo gobierno salido de las elecciones catalanas".

"Cs ha dicho muchas cosas a lo largo de los últimos meses. Esta es otra más", ha señalado el también ministro de Educación, quitando hierro a la erosión que el partido naranja puede hacer al PP, después de que la mayoría de las encuestas concluyan que ahora mismo sería el partido más votado. "Lo que hace el Gobierno es cumplir con la ley. Pedimos a todos los grupos unidad, responsabilidad y madurez. La situación en Catalunya es ahora mucho mejor que hace unos meses, y vamos a velar por ello, pero desde el respeto a las propias resoluciones", ha continuado Méndez de Vigo.

Pero el portavoz también ha querido desterrar cualquier signo de presunta debilidad frente al independentismo. Si el Govern vuelve a incumplir la Constitución, el 155 puede reactivarse. "El Gobierno ya ha demostrado que actúa con firmeza. Si se incumple la ley actuará exactamente igual", ha explicado.

El vendedor de seguros

Por el momento, el Ejecutivo evita dar por hecho que Quim Torra, tras ser designado por Carles Puigdemont, vaya a convertirse en el nuevo 'president' de la Generalitat. Ha habido casos de investiduras frustradas, como la de Artur Mas en el 2015. Méndez de Vigo no ha querido entrar en "especulaciones" sobre lo que ocurriría si en su discurso ante el Parlament, antes de tomar posesión y con el 155 aún en vigor, Torra anuncia pasos claros hacia la independencia.

"No sabemos si será propuesto ni lo que dirá", ha dicho el ministro, evitando también entrar a valorar los polémicos tuits del aspirante, tachados de "xenófobos" por el PP, el PSOE y Ciudadanos. En su lugar, el ministro se ha detenido en otra faceta del pasado de Torra. "He leído que fue vendedor de seguros. Cualquier vendedor de seguros valora extraordinariamente los riesgos de lo que hace y dice. Esperamos que Torra lo haga", ha concluido el portavoz del Ejecutivo.