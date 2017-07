La Guardia Civil investiga presuntos amaños en la contratación de obra por parte del Govern de Mas

La Guardia Civil está investigando desde hace meses la información publicada este lunes por 'El Español' sobre la presunta red creada en la Generalitat para amañar contratos de obras públicas y el presunto pago de comisiones, según fuentes conocedoras del las pesquisas.

Las mismas fuentes han precisado que por ahora no se ha judicializado los documentos que soportarían esta sospecha y que no se hará hasta que no se esclarezca su credibilidad. En el proceso que se instruye en un juzgado de El Vendrell sobre el supuesto pago de comisiones del 3% a la extinta CDC ya aparecen datos que apuntaban en este sentido. Hay un anónimo, presumiblemente efectuado por un exempleado de Infraestructures (antes GISA), la empresa pública que gestiona la obra pública de la Administración autonómica, que detalla cómo se manipulaban las adjudicaciones.

El 'caso del 3%' ya apuntaba, tal y como ahora develan los documentos publicados por el diario digital, que el diputado no adscrito (antes PDECat) y 'exconseller', Germà Gordó, era la persona que hacía de correa de transmisión con el que era tesorero del partido, Andreu Viloca. Y es que algunos contratos fueron adjudicados a empresas que después eran donantes de fundaciones vinculadas a CDC,como CatDem o Fòrum Barcelona.

Este lunes estaban previstas las declaraciones de Gordó y Viloca ante el juez del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Carlos Ramos, que investiga al exdiputado. Sin embargo, estos interrogatorios han sido suspendidos ante la enfermedad del abogado que defiende al parlamentario catalán.