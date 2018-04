"Hay que aceptar lo que la Justicia ha dicho", subraya Vara sobre Puigdemont

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado hoy que "hay que aceptar lo que la justicia ha dicho" y "aceptarlo con normalidad", en relación a la puesta en libertad del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Alemania.

La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein ha descartado el delito de rebelión en el proceso de extradición a España de Puigdemont y ha decidido dejarlo en libertad bajo fianza mientras estudia la entrega por malversación.

El jefe del Ejecutivo regional ha mencionado que "la grandeza" y lo "esencial" que tiene la democracia, es "el acatamiento de lo que dicen los jueces" y a partir de ahí, "asumir las consecuencias que tienen las decisiones que los jueces toman".

Ha recalcado que "los verdaderamente demócratas" son aquellos que "cuando la justicia dice lo que quieres, lo aceptas, y cuando no, lo aceptas también".

En este sentido, ha declarado que le parece "enormemente perverso y negativo" esta "especie de jueces buenos y malos que parece se está produciendo".

Cristina Cifuentes

En cuanto al máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha considerado que "cada uno evalúa las consecuencias de sus responsabilidades, pero hay un paso previo que es reconocer lo que ha ocurrido. Lógicamente si lo reconoce debe asumir las responsabilidad de dimitir, porque difícilmente tú puedes hacer que la gente cumpla las leyes cuando no las cumples tú".

Vara ha insistido en que esto debe ser "una decisión personal" y que previamente a eso, hay que reconocer "el daño causado y la profunda decepción y pérdida de confianza" de toda una generación de chicos que "se están quemando las pestañas para poder sacar los másteres y que sus padres están haciendo un verdadero esfuerzo" e incluso "pidiendo préstamos" para que sus hijos los puedan hacer.

En su opinión, se ha llegado a un punto en el que "ya no está en juego si dimite o no una presidenta, está en juego el prestigio de una institución tan importante en España como es la universidad" y ha añadido que "con las instituciones no se juega".

Por ello, ha instado a que "cuanto antes" se tomen las decisiones oportunas y se asuman responsabilidades porque no solo se está "poniendo en duda" la "honestidad o no de un responsable político, sino la transparencia y el valor de la Rey Juan Carlos, pero con ella del resto de universidad públicas".

Ante este hecho de "quiebra de confianza", ha defendido la moción de censura presentada por el PSOE y ha agregado que "el resto de los grupos, cada uno que haga lo que estime oportuno".

"No le digo a los demás lo que tienen que hacer", ha declarado cuestionado por la postura de Ciudadanos.