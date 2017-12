El hermano de Alberto Garzón carga contra Carmena por echar a Sánchez Mato

Eduardo Garzón, hermano del líder de IU Alberto Garzón y asesor del área de Economía del Ayuntamiento de Madrid, del que era titular Carlos Sánchez Mato, ha sostenido que a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, le "entraron las prisas" con el Plan Económico-Financiero (PEF) y considera un "error" el cese del concejal.

"Inexplicablemente a la alcaldesa le entraron prisas y ordenó al área de Economía hacer ese plan económico. El plan lo hicieron los técnicos del área, no Carlos Sánchez Mato, que ni era su plan ni estaba de acuerdo con aprobarlo", ha escrito Garzón a través de su cuenta de Twitter.

Desgraciadamente se están lanzando varios mensajes inexactos (o directamente falsos) sobre la destitución de Carlos Sánchez Mato. Como una de las personas que han vivido de ceca este episodio, me veo obligado a aclarar estas confusiones. Dentro hilo: — Eduardo Garzón (@edugaresp) 19 de diciembre de 2017

Asimismo, este colaborador muy próximo a Mato se ha preguntado por qué hay que cesar a un concejal de Economía, "que lo hacía de forma magnífica, sólo por no estar de acuerdo con unos recortes innecesarios y sobre los que nadie de Ahora Madrid se ha posicionado". "No se entiende. Ha sido un grave error", añade.

A su juicio, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, exigió la realización de un plan económico "que recogiera recortes de más de 533 millones euros. "Una salvajada que, insisto, no se atiene a la legislación. Pero no aclaró cuándo había que realizar ese plan económico. No había prisa por hacerlo", ha añadido.

Según Garzón, sin que pudieran entenderlo, la alcaldesa ordenó que el plan económico se llevase cuanto antes al Pleno y desde Izquierda Unida pidieron que, "debido a la gravedad del asunto", esa decisión fuese consultada a Ahora Madrid. "Fuimos ignorados", ha lamentado.

Por último, ha apuntado que "este brutal recorte" es "innecesario e ilegal", y "no tiene parangón en ninguna otra ciudad". "Impedirá que Ahora Madrid pueda llevar a cabo sus compromisos con los electores. No tiene ningún elemento positivo; ninguno", ha concluido Garzón.

¿Crisis interna por Madrid?

Esta crisis municipal pone a prueba de nuevo la relación entre Podemos e IU, cuyos máximos dirigentes, Pablo Iglesias y Alberto Garzón, se han implicado directamente para frenar tensiones internas y evitar que el malestar en el ámbito madrileño se extienda a mayor escala.

A mediados de la semana pasada, y en plena gestación de la crisis madrileña, Carmena y su portavoz en el Ayuntamiento, Rita Maestre, mantuvieron una reunión en el consistorio a la que asistieron una veintena de personas, entre ellas Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Alberto Garzón, según han confirmado fuentes de las partes implicadas en la crisis.

La reunión con la alcaldesa no ha sido el único contacto que han mantenido Iglesias y Garzón, quienes coincidieron el sábado pasado en Barcelona donde ambos participaron en el mitin central de la campaña electoral de Catalunya en Comú-Podem para arropar a su candidato a la Generalitat, Xavier Doménech. Allí, Iglesias y Garzón, que a lo largo de los últimos días han mantenido varias conversaciones sobre la situación en Madrid, volvieron a abordar el asunto, ambos convencidos de que la confluencia entre Podemos e IU no está en riesgo.

Sin embargo, en algunos sectores de sus respectivos partidos se alerta del malestar que ha provocado la decisión de Carmena de cesar a Sánchez Mato.

La situación es compleja porque, aunque Carmena tiene el apoyo de Podemos, que hará todos los esfuerzos para que repita como candidata al Ayuntamiento, la alcaldesa sigue manteniendo que no forma parte de la formación morada, por lo que las tensiones con IU no son consecuencia de una crisis entre partidos.