Horrach se inclina por pedir prisión preventiva eludible con fianza para Urdangarin

¿ Pero cuando la justicia en España será realmente independiente? ¿ Pero cuando los penados devolverán el dinero que se han llevado, sino lo devuelven no deberían salir de la cárcel? ¿ Hasta cuando la justicia y sus miembros dejaran de someterse al mercadeo político? El caso Noos ,se irán de rosita o con penas irrisorias luengo dicen que la ley es igual para todos. Y menos mal que no hay mayorías absolutas que si no indultos que te crió. Desde luego estos políticos nos creen a los Españoles tontos y que no sabemos leer ni entender lo que ellos nos dicen y hacen .