Iceta: "La derecha no puede derrotar al independentismo"

Habiendo dormido muy poco después de terminar de madrugada el último debate electoral, Miquel Iceta ha empezado el último día de campaña cerrando el ciclo de conferencias de candidatos del 21D en el foro Primera Plan@ de EL PERIÓDICO. El líder del PSC ha defendido que "la derecha no puede derrotar al independentismo".

Como ha comentado en la presentación Enric Hernández, director de EL PERIÓDICO, Iceta ha sido "fontanero antes que fraile". Durante muchos años estuvo entre bambalinas. Nunca pensó que "un tipo bajito, gordito, calvo y gay pudiera ser el candidato del partido". Pero las circunstancias le empujaron hace dos años a la primera fila de la arena política. Y en este tiempo ha ido venciendo su timidez, que empezó a dejar atrás con aquel célebre baile. Pocos podían imaginar antes de la campaña del 2015 que se destaparía como un candidato carismático y que la 'marca Iceta' acabaría pasando por encima de las siglas del partido en la siguiente contienda electoral.

Aunque, claro, nadie podía imagina todo lo que ha ocurrido en los dos años más turbulentos del 'procés'. "Dependiendo de los resultados del jueves, el descrédito de Cataluña puede aumentar. Este 'procés' no ha acabado, puede ir a peor", ha advertido en su discurso, en el que no ha ahorrado reproches a los independentistas ("si alguien ha hecho más daño a la independencia los ideológicos del 'procés') ni a PP y Ciutadans. "La derecha no puede impulsar el cambio".

EL FANTASMA DE LA REPETICIÓN ELECTORAL

El líder del PSC ha vaticinado que no habrá mayoría absoluta ni independentista ni constitucionalista y ha señalado que solo hay tres opciones posibles tras el 21D: que él sea presidente, que lo sea un independentista o repetición electoral. "La repetición de las elecciones provocaría una prolongación innecesaria de la intervención por parte del Estado", ha comentado, antes de señalar que "los ciudadanos no se merecen que los volvamos a convocar a elecciones". Si los independentistas no logran mayoría absoluta se presentará a la investidura para intentar recabar un "el apoyo transversal de 'comuns', Ciutadans, PP y mi grupo".

El primer secretario del PSC ha respondido a Carles Puigdemont, que le había acusado de pasar del "somos una nación al somos una infección", en referencia a las polémicas palabras de Josep Borrell. "El clima de Bruselas no es el mejor del mundo pero a alguien le está sentado mal", ha bromeado antes de defender al exministro socialista. "Cuando Borrell dice que hay aclarar las cosas para no cerrar en falso tiene razón. Cada uno sus expresiones. La política catalana necesita un baño de realidad, limpiar algún problema que hemos tenido. Los que mintieron tendrían que reconocerlo. Tenemos una herida envenenada. Han querido dividir al país, poner fronteras, crear un problema política. O somos capaces de limpiarlo o no saldremos".

Desde su punto de vista, la salida no pasa ni por seguir por la senda independentista ni por el revanchismo de PP y Ciutadans sino por la reconciliación que él abandera. "La política catalana necesita bajar la inflamación", ha sentenciado al final de su conferencia, convencido de que la mejor receta para Cataluña es una buena dosis de Icetaton.