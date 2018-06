Iceta niega un pacto entre el PSOE y los independentistas

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha negado este lunes que Pedro Sánchez haya ofrecido un pacto a los independentistas a cambio de su voto en la moción de censura que desbancó a Mariano Rajoy. "Me temo que no. Hay la posibilidad de que se esté intentando un acuerdo o un acercamiento de posiciones pero todavía no estamos ahí. Ya me gustaría", ha señalado.

En una entrevista en la COPE, ha requerido "tiempo" para abordar el conflicto catalán y ha afeado a los partidos independentistas "que no hayan aclarado si pretenden seguir el camino que emprendieron, y tan mal resultado les ha comportado, o no".

Iceta ha exigido al 'president' de la Generalitat, Quim Torra, que garantice que su acción de gobierno se adecuará a la legalidad y ha asegurado que su falta de compromiso con las leyes obliga al Gobierno central a "vigilarlos". "Les intentamos ahorrar mayores sufrimientos", ha zanjado.

Ha insistido en que el independentismo "vivía más cómodo" cuando gobernaba el PP y ha asegurado que con el cambio en la Moncloa, "pierden fuerza" porque uno de alegatos "era que España era irreformable", algo que rechaza al ver una nueva oportunidad bajo el mando del PSOE. Asimismo, ha tildado de "gravísimo error" que se pretenda "despreciar, desmerecer o plantar al Rey" y ha asegurado que "el papel del PSC será intentar que el choque que se produjo no se vuelva a producir y vuelva a haber puentes de diálogo".

Plante al Rey

Sobre la posibilidad de un plante del independentismo al Rey en la inauguración de los Juegos Mediterráneos en Tarragona, Iceta ha dicho que, de ocurrir, le "parecería fatal": "Muchos catalanes, catalanistas e incluso independentistas pedimos que se respeten las instituciones catalanas. ¿Pero cómo vamos a pedir respeto si no se respetan las instituciones españolas?".

Así, si el Rey "viene a inaugurar los Juegos, todos tenemos que estar ahí, nos jugamos la imagen de Tarragona, Cataluña y España. Si hay un día en el que respetar los símbolos, banderas e himnos, es ese. Espero que todo el mundo esté a la altura y el presidente Quim Torra no olvide que ha de intentar, al menos en determinados momentos, representar a todos los catalanes".

Como también ha lamentado que los Reyes se hayan visto obligados a presidir el próximo día 28 la entrega de los Premios Fundación Princesa de Girona (FPdGi) en el centro de eventos del Celler de Can Roca, en Vilablareix, después de que el ayuntamiento de Girona denegara el uso de su Auditorio, sede tradicional de esta ceremonia. "También en Girona", ha advertido Iceta, "van a acabar perdiendo, si siguen por este camino, la presencia de una fundación que ha hecho mucho bien a la cultura y promoción de la ciudad".