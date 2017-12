Junts per Catalunya insiste: "Puigdemont será investido 'president'

Desafiante. Así se ha expresado la candidatura de Junts per Catalunya respecto al futuro de Carles Puigdemont como candidato a repetir al frente del Govern. En un comunicado interno dirigido a diputados y candidatos de JxCat, se expresa en estos términos: "Puigdemont será investido 'president. El Estado no lo podrá impedir".

El texto, en forma de argumentario, elude explicar de qué manera se logrará la investidura. Es decir, si se pretende hacer de forma convencional en el Parlament -pese a que sobre Puigdemont pesa una orden de detención que se ejecutará si pisa territorio español- o bie, como han sugerido dirigentes de la candidatura como Jordi Turull, de forma telemática desde Bruselas, lo cual obligaría a un cambio del actual reglamento del Parlament.

Dura crítica a cualquier alternativa a Puigdemont

En cualquier caso el argumentario es contundente en todas sus frases y acusa a quienes sugieren un candidato alternativa Puigdmeont de no creer en la democracia: "Sólo hay un tipo de gente que no quiere que Puigdemont sea investido: los que no creen en la democracia".

El encabezamiento del texto indica que se trata de una respuesta a la "campaña" de los "medios españoles" para no aceptar el resultado del 21-D. "El 'president' Puigemont es el gran vencedor" de las elecciones, subraya la lista soberanista. E insiste en su principal mensaje durante toda la campaña: "para que vuelva el 'preisdent' se ha de votar al 'president, la gente ya lo ha hecho, lo que ha votado la gente no lo puede cambiar el Parlament". "No podemos aceptar -añade- que alguien impida la voluntad democrática de la gente".

El texto no hace ninguna referencia a la alternativa a Puigdemont, que ERC ha sugerido que sea Oriol Junqueras, 'exvicepresident' del Govern, encarcelado en la prisión de Estremera. Tampoco se incorporan referencias a la negociación de los puestos de la Mesa del Parlament ni a la posibilidad de que los diputados electos que están en la cárcel o bien en Bélgica no recogan su acta de diputado para evitar quue el independentismo se quede sin mayoría absoluta en el Parlament, porque estos ocho cargos no podrán votar con normalidad en la Cámara.

El argumentario finaliza pidiendo al Estado "que nos diga qué dia piensan anular el 155". Y concluye: "Sin democracia no habrá estabilidad".