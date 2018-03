JxCat rechaza los puentes con el PSC que demanda Esquerra

Un artículo del diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà publicado en El Periódico de Catalunya el que reclamaba acercarse a Catalunya en Comú y al PSC ha provocado este lunes reacciones de todo el arco político. Mientras en JxCat y CUP generó más bien rechazo, los comuns y el PSC aplaudieron la iniciativa a pesar de considerar que «llega tarde» y es contradictoria.

La portavoz parlamentaria de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, rechazó de plano un acuerdo con el PSC: «Los puentes no tienen que ser con Iceta, pero sí con el socialismo», ha asegurado Artadi en Catalunya Ràdio en referencia a los votantes del PSC, tras calificar al líder del partido de ser «cómplice del 155».

La dirigente de JxCat también se mostró confiada en que se llegará a un acuerdo de investidura que englobe a ERC y a la CUP, a pesar de que los anticapitalistas hayan decidido este fin de semana que se abstendrían en una investidura de Jordi Sànchez.

La CUP tampoco acogió bien las propuestas del diputado de ERC; al contrario, el diputado Carles Riera las calificó de «muy preocupantes», ya que consideró que los puentes se tienen que tender hacia las formaciones independentistas. «Si la línea a seguir es la que proponen Tardà o Pascal, seguro que no nos pondremos de acuerdo, porque la CUP no desea hacer autonomismo, no se puede pedir a la CUP que comulgue con esto», dijo.

Por contra, ERC avalado las palabras de su diputado en el Congreso. El portavoz de los republicanos, Sergi sabrià, considerado que el artículo responde a la visión de su partido y la de su líder, Oriol Junqueras, de «ampliar la base».

El líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, también valoró la mano tendida de ERC, pero apreció «cierta contradicción» ya que en este momento el «aliado principal» de los republicanos para la formación de Govern es Junts per Catalunya. En términos parecidos se manifestó el primer secretario del PSC, Miquel Iceta.