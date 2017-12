Más de 400 institutos de EEUU debatirán sobre la independencia de Cataluña

La independencia de Cataluña será el próximo enero tema de debate en el tradicional concurso de discursos y debates que realizan institutos de EEUU. Un total de 1.502 estudiantes de 407 centros escolares de EEUU debatirán sobre el 'procés' después de una votación en el que el 57% de las escuelas participantes y el 64% de los alumnos han elegido este 'topic', dentro del área de asuntos relacionados con Europa, como tema a preparar. La tesis que unos y otros deberán defender o rebatir, según le toque a cada participante, es 'España debería conceder la independencia a Cataluña'.

The 2018 January PF topic is, Resolved: Spain should grant Catalonia its independence. 407 schools and 1,502 students voted for the resolution. The winning resolution received 57% of the school vote and 64% of the student vote. pic.twitter.com/zhRgdBD4pX — Speech & Debate (@speechanddebate) 1 de diciembre de 2017

Los organizadores del evento 'Speech and Debate', la organización National Debate & Speech Association, aún no han asignado a los participantes la postura que deberán defender: si argumentar a favor ('aff' o 'pro' en abreviatura inglesa) de que el Gobierno español conceda a Catalunya la independencia o en contra ('neg' o 'con', en inglés) de esta posibilidad. Esto se decide mediante un sorteo.

¿MEJOR 'A FAVOR' O 'EN CONTRA'?

Los participantes están inquietos por si les toca una postura u otra según se aprecia en la red social Reddit, donde algunos apuntan que les parece más sencillo argumentar en contra de que España conceda la independencia que hacerlo a favor. "Es un tema interesante, pero no hay muchos argumentos a favor", comenta un usuario. "Tienes razón, que te toque la opción 'pro' (a favor) es un rollo", dice otro. "¿Alguien tiene buenos argumentos a favor?, pregunta un tercero. "El fantasma del pasado colonial", contesta otro. "La opción 'con' tiene muchos argumentos", considera otro joven.

Aunque también hay quienes, por el contrario, no ven argumentos para defender el 'no'. Así lo ha contado la profesora catalana Cristina Riera, que da clases en una escuela de Los Gatos (California), y que explicaba a Catalunya Ràdio que sus alumnos "no ven cómo se puede argumentar en contra". "No tienen ideas preconcebidas y ven a una sociedad democrática que quiere una cosa (la independencia) y a otra que les quiere oprimir. ¿Cómo se puede defender eso, se preguntan? Es indefendible".

El tema ha obligado a estos jóvenes a bucear en el conflicto catalán y en Reddit algunos han comentado posibles argumentos o cuestiones que sirvan para respaldar una u otra postura. Los impuestos que Cataluña paga al Estado, la salida de Cataluña de la Unión Europea, la estabilidad de la economía española, el riesgo de balcanización e incluso una potencial guerra civil o el caso de la propia independencia de EEUU son algunos de los elementos que apuntan los chicos.

También se han enredado, como buenos aspirantes a profesionales del debate, en si la tesis versa sobre lo que España debería hacer o lo que sería bueno para el interés de España. "¿El debate tiene que ser específicamente desde el punto de vista de España?, se pregunta uno. "España es el actor. La pregunta no es si Cataluña debería independizarse. Pregunta si España debería conceder la independencia. La resolución no pregunta si la independencia de Cataluña es en interés de España", le contesta un compañero. Un tercero interviene para apuntar que se sobreentiende que lo que debería hacer España no es algo que vaya a ir en contra de sus intereses y un cuarto concluye: "La resolución pregunta qué es lo correcto, lo que debería hacer España, no lo que España quiere hacer".

Será interesante ver cómo estos jóvenes estadounidense finalmente apuntalan las tesis a favor o en contra. Será en enero.