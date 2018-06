Mas asegura que Sánchez no aceptará el "derecho a decidir del pueblo de Cataluña"

El 'expresident' de la Generalitat, Artur Mas, ha alertado que el PSOE puede "enseñar las garras contra el soberanismo" y asegura que Pedro Sánchez no aceptará "el derecho a decidir del pueblo de Cataluña", y que, en su lugar, intentará recuperar el Estatut de Autonomía anterior al recorte del Tribunal Constitucional, lo que considera "inasumible".

Mas, durante una entrevista a Catalunya Ràdio esta mañana, ha mostrado su total acuerdo con el voto favorable del PDECat en la moción de censura a Mariano Rajoy y asegura que, con el cambio de Gobierno, ve "una mínima posibilidad de restablecer un clima en el que se pueda hablar", además de reclamar al nuevo Gobierno que que "pase de la querella y la bronca a las propuestas".

El 'expresident' ha apuntado que el pueblo de Cataluña no está en fase de votar un nuevo Estatuto de Autonomía o recuperar el anterior, y ha señalado que "votar a favor de la independencia no es votar a favor de un Estatuto recortado por el Tribunal Constitucional", aunque ha aceptado que "es una propuesta en positivo y no una bronca".

Mas también ha explicado que la posición del PDECat se ha consensuado con el actual 'president', Quim Torra y con su predecesor en el cargo y actual líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, y ha recordado las palabras de Sánchez donde acusó a Torra de "racista" por sus artículos en prensa antes de ocupar su cargo actual.

Además ha cargado contra el PP y Ciudadanos, quien Mas considera que "lleva el germen de la destrucción y la discordia" y que ambos partidos "trabajarán para fracturar a la sociedad catalana".