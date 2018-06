Médicos Sin Fronteras dice que el 'Aquarius' no puede navegar hasta España

Médicos Sin Fronteras acaba de informar que el barco 'Aquarius' no puede navegar tres días hasta España. En un tuit de su gabinete de prensa, la oenegé ha señalado que "agradece el gesto del Gobierno español" pero que "un viaje de tres días a Valencia en un barco que supera su capacidad es inseguro"

Este anuncio deja en el aire el ofrecimiento español. Tras la negativa de Italia y Malta a que recalara en sus puertos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había dado instrucciones para que España cumpla con los compromisos internacionales en materia de crisis humanitarias y ha anunciado que acogerá en un puerto español al barco 'Aquarius', en el que se encuentran más de 600 personas abandonados a su suerte en el Mediterráneo, según había informado el Gobierno en un comunicado.

El presidente había señalado que el destino de este barco será el puerto de València, previo acuerdo con la Generalitat valenciana. La operación será coordinada por Naciones Unidas. En principio, se calcula que el barco puede tardar entre dos y tres días en llegar.

La Comisión Europea, a través del comisario de Inmigración, Dimitris Avramopoulos, ha aplaudido la decisión del Gobierno español señalando en un tuit que "es solidaridad real puesta en práctica, tanto hacia las personas vulnerables y desesperadas como hacia el resto de estado miembros de la UE".

Welcome the decision of the Spanish Government to let the Aquarius disembark in Valencia for humanitarian reasons. This is real solidarity put in practice, towards both these desperate and vulnerable people and towards fellow EU Member States. #migrationEU https://t.co/GHOn9RoqlV