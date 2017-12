Los militares españoles en el exterior felicitan a sus familias

Los militares españoles desplegados en el exterior felicitan a través de un vídeo la Navidad a sus familiares, a los que les piden que se cuiden y les dicen que, a pesar de la distancia, «vale la pena seguir trabajando para que el día a día sea más seguro y por un mundo mejor». Más de 2.500 militares españoles pasarán las fiestas en alguna de las misiones internacionales en países como Mali, Afganistán o Irak, entre otros.

La felicitación es una carta que una militar española escribe a su marido y a sus hijos, a la que se van sumando con sus testimonios el resto de compañeros destinados en distintas bases y misiones, haciendo suyos sus mensajes y deseos. «Nos toca pasar las navidades separados y reconozco que os hecho de menos, pero quiero que sepáis que me encuentro muy bien, que creo en lo que hacemos y en nuestra misión; diles a los niños que sean buenos, que te cuiden mucho y sobre todo que aunque esté lejos no pasa ni un solo minuto sin que me acuerde de vosotros», explica en la misiva.

La militar añade otro mensaje para sus hijos: «Aunque duela la distancia, vale la pena estar aquí, trabajando para que vuestro día a día sea más seguro y por un mundo mejor».

Según explica Defensa, las Fuerzas Armadas españolas están presentes en 20 misiones en el exterior, con militares y guardias civiles desplegados en cuatro continentes; los contingentes más numerosos se encuentran en Líbano, con 618 cascos azules y en Irak, con 531 efectivos. En el marco de la OTAN, vigilan las aguas del Mediterráneo y participan en la defensa de los países bálticos y Turquía.

España también está presente en la mayor parte de las misiones que la Unión Europea desarrolla en el continente africano, con despliegues en Malí, República Centroafricana, Somalia, Senegal y Gabón, así como en las operaciones que tratan de impedir el tráfico ilegal de personas frente a las costas de Libia y la piratería en el océano Índico.