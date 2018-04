Millo asegura que el objetivo de Puigdemont con el 1-O era la "colisión"

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha explicado este martes que antes de que Carles Puigdemont convocase el referéndum independentista del 1 de octubre intentó ofrecer una alternativa para evitar su celebración, pero, ha añadido, Puigdemont se negó de plano. "Comprobé que al otro lado de la mesa el objetivo era la colisión. Si llegábamos a un acuerdo se acababa el 'procés'. Me dijo que no tenía más remedio", ha revelado Millo en declaraciones a Catalunya Ràdio.

Millo ha rechazado que por parte del Gobierno no se haya alentado el diálogo para evitar el choque entre administraciones. "No he hecho más que pedir diálogo. Cada vez que puse cosas sobre la mesa a Puigdemont, dio un portazo", ha añadido.

Asimismo, el delegado del Gobierno ha asegurado que Mariano Rajoy "está deseando" que haya un nuevo presidente de la Generalitat y ha reiterado que cuando se forme Govern se pondrá fin a la aplicación del artículo 155.

QUERELLA CONTRA LLARENA

Respecto de la querella que el presidente del Parlament, Roger Torrent, quiere poner contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, Millo ha considerado que se trata de una medida "extraña" y ha instado a "respetar la independencia de los tres poderes". La querella, ha destacado, supone "utilizar la institución y rompe la separación de poderes".

Finalmente, Millo ha hablado sobre los autodenominados Comitès de Defensa de la República (CDR), sobre los que ha subrayado que han tenido la habilidad de rodearse de pacifistas. "No se puede afirmar genéricamnte que los 400 CDR sean violentos, pero tampoco negar que dentro hay gente que utilizan la estructura como coartada", ha manifestado, antes de preguntarse si la coación, las amenazas y la intimidación se pueden considerar violencia.