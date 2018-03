La ministra de Igualdad, sobre feminismo: "A mi no me gusta que me pongan esta etiqueta"

La ministra de Igualdad, Dolors Montserrat, ha rechazado este miércoles que le etiqueten como feminista. En una entrevista en la Cadena Ser, la también ministra de Igualdad ha subrayado que el feminismo le parece "una etiqueta. A mi no me gusta que me pongan esta etiqueta". En sus palabras, lo que ella defiende es "una igualdad real y efectiva los 365 días del año".

💬 @DolorsMM en @HoyPorHoy "Queremos una sociedad que cuente con todo el talento femenino, la lucha por la igualdad es de todos y debemos implicarnos todos" #DolorsMontserratEnLaSER pic.twitter.com/Bf9MHgFAKH — Partido Popular 🇪🇸 (@PPopular) 7 de marzo de 2018

Sobre la huelga feminista del 8-M, la también responsable de Sanidad y Servicios Sociales ha dicho que la igualdad se puede defender haciendo huelga o no haciéndola, antes de ponderar también la libertad.

📻 El 8 de marzo es un día significativo, un día importante para todos. Es un día que reivindicamos todo lo que hemos conseguido y avanzado y reivindicamos que juntos debemos seguir trabajando por la igualdad. @HoyPorHoy — Dolors Montserrat (@DolorsMM) 7 de marzo de 2018

Montserrat ha vuelto ha insistir en la necesidad de derruir la brecha rural y en pedir un currículo anónimo, además de destacar que en estos momentos "hay más mujeres que nunca trabajando en España", con 8,5 millones de afiliadas a la Seguridad Social.

La ministra también ha recordado que los Presupuestos contempla lo previsto en el pacto contra la violencia de género y que se presentará el próximo 23 de marzo. Preguntada por si el Gobierno contempla una partida extraordinaria o un crédito si las cuentas no salen adelante en el Parlamento, Montserrat ha evitado hablar de "futuribles" y ha pedido responsabilidad a los partidos.