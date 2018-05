La moción de censura es la cuarta de la democracia y la segunda contra Rajoy

La moción de censura que ha registrado hoy el PSOE en el Congreso es la cuarta que se presenta en democracia y la segunda contra el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, después de la liderada el año pasado por el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y que no salió adelante.

En 40 años de democracia, se han debatido otras tres mociones de censura contra Adolfo Suárez, Felipe González y Mariano Rajoy y ninguna ha tenido éxito. También se han debatido otras dos cuestiones de confianza, que presentaron Suárez y González. Ambas iniciativas son procedimientos recogidos en la Constitución que pueden provocar la caída del Gobierno y que ponen de manifiesto la ruptura de la relación de confianza existente entre el Ejecutivo y la Cámara.

La primera moción de censura se planteó los días 28 al 30 de mayo de 1980 por el grupo parlamentario socialista contra el Gobierno de UCD de Adolfo Suárez. Fue defendida por Alfonso Guerra y rechazada por Rafael Arias-Salgado. El candidato propuesto fue Felipe González, que también expuso un programa de gobierno. El debate duró 20 horas y fue seguido por buena parte de los ciudadanos al ser retransmitido en directo por radio y en diferido por televisión.

La moción fue rechazada por los 166 votos del grupo parlamentario centrista, que se quedó solo, ya que se abstuvieron 21 diputados, entre ellos los nueve de Coalición Popular y los siete de la Minoría Catalana. Los votos favorables a la moción fueron 152 (socialistas, comunistas, andalucistas y tres del grupo mixto). Faltaron 24 votos para conseguir la mayoría.

Alianza Popular no puede con González

La segunda moción de censura fue presentada por el grupo popular contra el Gobierno socialista de Felipe González el 23 de marzo de 1987. Esta iniciativa de Alianza Popular (antiguo Partido Popular), sobre cuyo resultado en votos no cabía sorpresa por la mayoría absoluta de los socialistas en el Congreso, no contó con el apoyo de los demás grupos de la oposición.

Por último, el año pasado el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, presentó otra moción de censura contra Mariano Rajoy que tampoco salió adelante, ya que solo contó con los votos de Unidos Podemos, ERC, Compromìs y EH-Bildu, mientras que votó en contra el PP, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria. PSOE, PNV, PDeCAT, PNV y Nueva Canarias se abstuvieron.