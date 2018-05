Monago cree que no se puede pasar página si los terroristas de ETA no cumplen las penas

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha defendido que "no" se puede "pasar página" mientras no se cumplan las "penas" de los terroristas de ETA ni se enjuicie "hasta el último de los atentado que todavía esté por resolver".

Sobre la disolución de ETA, ha dicho también que "es importante en estos momentos tener muy presente a las víctimas de ETA, hablar más de ellos y menos de los terroristas, que han sido vencidos por la democracia, por el Estado de Derecho y por los funcionarios de los cuerpos de policía, de guardia civil, de jueces y fiscales, y por muchos concejales, fundamentalmente del PSOE y del PP, compañeros que dejaron la vida también por defender las libertades junto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", ha dicho.

"Gracias a ellos se ha derrotado a esta banda de asesinos, pero como no los olvidamos a ellos tampoco podemos olvidar lo que hizo el terrorismo de ETA", ha espetado Monago, quien ha incidido en que "no ha prescrito el dolor" puesto que "el dolor no prescribe nunca".

"Y por lo tanto mientras no pidan perdón, mientras no cumplan las penas, mientras no se enjuicie hasta el último de los atentados que todavía esté por resolver aquí no podemos pasar página, al menos algunos no vamos a pasar página nunca", ha espetado en referencia de nuevo a los terroristas de ETA, a preguntas de los medios durante su asistencia este viernes al Salón del Jamón Ibérico de Jerez de los Caballeros.