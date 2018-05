La Moncloa no publicará el Govern de Torra en el 'DOGC' porque no tiene "viabilidad jurídica"

El Ejecutivo central ha mandado una carta a Víctor Cullell, secretario de Govern de la Generalitat de Catalunya, para informarle del resultado del análisis jurídico encargado por la Moncloa para justificar la no publicación del nuevo Ejecutivo designado por Quim Torra. Según esa misiva, firmada por Roberto Bermúdez de Castro, número dos de Soraya Sáenz de Santamaría en Admdinistraciones Territoriales, el Gobierno no puede publicar los nombramientos porque no tienen "viabilidad jurídica".

"La propuesta que efectúa [Torra] en relación a cuatro personas no es válida ni eficaz, pues, atendiendo a parámetros exclusivamente jurídicos, no podrán desempeñar sus funciones institucionales como consejeros con arreglo a las previsiones y exigencias que para tal cometido recoge la normativa vigente", se lee en la carta de la que han informado fuentes de la Moncloa.

Bermúdez de Castro señala que esa conclusión es la que le ha dado la Abogacía General del EStado en un informe con fecha del 28 de mayo. En ese documento, que no ha facilitado el Gobierno central, "avala, concreta y desarrolla los argumentos" por los que ese estima "que no es factible la publicación pretendida".