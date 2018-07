Moreno Bonilla muestra su apoyo a Santamaría por "su experiencia probada en gestión"

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha mostrado este lunes su apoyo a la candidatura de Soraya Saénz de Santamaría de cara al próximo congreso para elegir la nueva Presidencia de la formación en el ámbito estatal por "su experiencia probada en gestión" y su cercanía a la ciudadanía.PP Juan Manuel Moreno Bonilla (derecha) charla con Miguel Arias Cañete, ayer

Moreno ha realizado estas declaraciones a los medios en el municipio sevillano de Lora del Río, una vez que el jueves pasado evitó expresar su apoyo a ninguno de los candidatos que concurren. En Andalucía, la comisión organizadora del XIX congreso (COC) del PP ha fijado en 11.658 los afiliados inscritos en Andalucía en el proceso de primarias que finalmente podrán votar el próximo día 5 de julio entre los seis candidatos a suceder a Mariano Rajoy, lo que representa el 17,5% del total nacional (66.706).

"Yo he hecho mi reflexión serena y desde el máximo respeto a los afiliados y he llegado a una conclusión: no solo se está eligiendo a quien preside el PP, también el candidato a la Presidencia del Gobierno de España", ha señalado Moreno, quien, desde su punto de vista, Sáenz de Santamaría cuenta con "bagaje" para estar al frente.



"Reúne experiencia en gestión, cercanía con la ciudadanía, es quien de manera nítida puede interpretar los sueños de los españoles, quien puede ganar unas elecciones y, además es el momento de las mujeres", ha detallado.

"Por eso, a nivel personal, yo creo que es la opción más viable, la más positiva para los intereses del PP-A, del conjunto del PP y la opción que puede devolver el Gobierno al PP, la ilusión y el futuro al conjunto de España", ha subrayado.