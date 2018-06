Operación policial en busca del censo del referéndum del 1-O

La Policía Nacional practicó ayer tres registros en diversos puntos de Barcelona para averiguar cómo se obtuvo «de forma ilegal» el censo electoral para la celebración del referéndum de independencia de Cataluña del 1-O y quién lo hizo, según fuentes de la investigación. Los agentes detuvieron al jefe del gabinete técnico de la Consejería de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, Daniel Gimeno, y al director del Instituto de Estadística de Cataluña), Frederic Udina Abelló, que quedaron libres con cargos.

El despliegue de entradas y registros afectó a edificios públicos y empresas privadas. Entre los primeros, la sede de la Consejería de Economía y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, en L’Hospitalet de Llobregat. En cuanto a las compañías, los agentes entraron en la sede de Mediacloud, una filial de Mediapro, cuyo presidente es Jaume Roures, de servicios de histing informático (alquiler de espacio en la nube). La policía permaneció apenas una hora para efectuar una búsqueda en los servidores de internet alquilados a la Administración Abierta de Cataluña (AOC) de la Generalitat. La empresa informó de que los agentes no requisaron ningún material, al no encontrar datos relevantes para su investigación, a la vez que subrayaron que la diligencia resultó «negativa», ya que la policía estableció que no se había detectado «ninguna conectividad entre Mediaclound y AOC» y que sus servidores «no alojan» ninguna base de datos de la citada entidad.

Fuentes judiciales precisaron que la policía registró en Mediacloud el lugar desde donde se controlan los certificados de envíos de correos electrónicos de la Administración autonómica, dejando patente que esta empresa no está vinculada con la investigación del 1-O. La operación se desarrolló por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que mantiene imputadas a unas 40 personas. Su titular, Juan Antonio Ramírez, considera que los autores del censo usado para el 1-O podrían haber cometido un delito de revelación de secretos en forma agravada.