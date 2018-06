La oposición hinca el colmillo con la primera crisis del Gobierno de Sánchez

La oposición jaleó la dimisión de Màxim Huerta como titular de Cultura desde primera hora del miércoles y apretó las tuercas al Gobierno de Pedro Sánchez al recordarle su compromiso de ejemplaridad dado ante el Congreso en su discurso de moción de censura. Cuando a las siete de la tarde el ministro hizo pública su marcha, PP, Unidos Podemos y Ciudadanos, aplaudieron la decisión pero lanzaron sus dardos contra el presidente.

El PP atribuye al jefe del Ejecutivo toda responsabilidad por haber nombrado a Huerta. Aducen que el ya exministro no estaba capacitado para ocupar el cargo y critican su discurso de despedida, en el que dijo marcharse para que la “jauría no parta el proyecto” de Sánchez. Auguran los populares que no será el último ministro del gabinete socialista en dimitir y reprochan que se tardase medio día en tomar la decisión. “El señor Sánchez debería haber intentado no tapar a Huerta durtante todo día de hoy por coherencia de uno y por resposabilidad de otro”, señaló su portavoz parlamentario, Rafael Hernando, y acusó al exministro de "mentir".

Unidos Podemos se arroga la dimisión. Alegan los morados que ha sido su presión, al pedir que dejase el cargo, la que forzó la salida del ministro. Su secretario general, Pablo Iglesias, considera que Sánchez apostó por salvar a Huerta pero que tras la reivindicación morada, decidió corregir. “El Gobierno y el presidente defendían esta mañana la continuidad de Huerta, pero España ya no es lo que era. Como hemos dicho esta mañana, la ciudadanía ya no tolera estas cosas. Felicito al Gobierno por saber escuchar y rectificar, pero sobre todo, felicidades a la gente”, escribió en Twitter. Su portavoz adjunta, Ione Belarra, dijo que en su partido se “alegran” por los frutos de la “presión” ejercida durante todo el día.

El Gobierno y el Presidente defendían esta mañana la continuidad de M. Huerta, pero España ya no es lo que era. Como hemos dicho esta mañana, la ciudadanía ya no tolera estas cosas. Felicito al Gobierno por saber escuchar y rectificar, pero sobre todo, felicidades a la gente — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 13 de junio de 2018

En Ciudadanos sostienen que la marcha de Huerta es un preocupante indicador de la “improvisación” de un presidente que evitó las elecciones y formó un gabinete “con prisas”. Opinan que a los socialistas les falta proyecto y rumbo. “En seis días le dimite un ministro a Sánchez. Llegar a la presidencia del Gobierno a cualquier precio e improvisando para evitar que voten los españoles fue una mala decisión, lo contrario que se necesitaba para dar estabilidad y generar confianza en el futuro”, reprochó Albert Rivera.