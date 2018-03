La oposición reclama la salida del bloqueo en Cataluña

Con todas sus diferencias y peleas internas, la oposición coincide en la exigencia de salir de una vez por todas del bloqueo. Este ha sido el denominador común entre Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú y el PP, que han reclamado que Catalunya salga de la parálisis.

Fiel a su estilo duro, Inés Arrimadas ha urgido a los partidos independentistas a que dejen de mentir. "Basta de farsas. No solo nos insultan, nos ningunean, nos tienen al margen, es que a sus propios votantes les están mintiendo sobre la república catalana. No les van da a los suyos ninguna República catalana independiente. Dejen de mentir", ha clamado. No ha ahorrado reproches ni para el nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent, de ser "la señora Forcadell 2.0, saltándose las resoluciones del TC y poniendo en la ilegalidad al Parlament". La líder de Ciutadans ha acusado a JxCat y ERC de "falta de valentía" y su partido presentará un recurso de amparo si se vota el texto transaccionado de JxCat y la CUP al entender que ello implicaría que se habría aceptado previamente, aunque decaiga, la enmienda de los cuperos que hacía referencia a la DUI.

La formación naranja ha vuelto a plantear un partido trabado desde el primer minuto, con José María Espejo-Saavedra bajando y subiendo haciendo aspavientos para intentar evitar el inicio del debate apelando al reglamento. "Debate político y no técnico-jurídico-reglamentario, que estos espectáculos no preocupan ni ayudan al desbloqueo", le ha afeado Xavier Domènech. El coordinador de los 'comuns' ha empezado su intervención citando a Lluís Companys y la ha terminado recordando a Francesc Macià. Por el camino, ha repartido críticas a los bloques de la DUI y del 155. Y ha vuelto a reclamar un Govern efectivo que considera que no podría presidir alguien que está encarcelado como Jordi Sànchez. "¿Cómo nos explican que presenten a un presidente en prisión cuando antes no valía? Estrategias, no tácticas".

Miquel Iceta ha coincidido con él en que el expresidente de la ANC no tendría que ser el jefe de Govern. "Consideramos inapropiadas las candidaturas de personas que estén inmersas en un procedimiento judicial abierto, estén o no en prisión preventiva (...). Encomendar tareas de gobierno a personas afectadas por un proceso judicial, se quiera o no, señalará una continuidad o una discontinuidad con respecto a la anterior legislatura. Y en esto queremos ser especialmente claros: no tiene ningún sentido reeditar, aunque sea simbólicamente, una vía que ha fracasado". El primer secretario del PSC, tras hurgar en los cambios de criterio de los líderes independentistas cuando hablan en público y luego cuando lo hacen ante el juez, ha señalado que las enmiendas presentadas por la CUP tenían la virtud de aclarar las verdaderas intenciones de todos. "¿Esto va de continuar la lógica de la anterior legislatura? ¿O buscamos entre todos otra salida después de ver el fracaso, los enormes costes y los riesgos de la República virtual, unilateral e ilegal?".

Incidiendo como Iceta en las declaraciones judiciales de líderes independentistas, Albiol ha destacado que quien dijo que la declaración de independencia tuvo un valor simbólico fue Artur Mas, quien dijo que no tenía efectos jurídicos fue Carme Forcadell y quien dijo que era una mera declaración política fue Marta Rovira: "Es evidente que estamos ante un gran engaño". "Todo ha sido simbólico porque el Estado les ha parado los pies", ha reflexionado el representante del PP, que ha recordado que lo que no ha sido simbólico es la marcha de empresas y la ruptura de la convivencia. Además de volver a afear a Arrimadas que no haya dado el paso de presentarse a la investidura, Albiol ha reclamado a los independentistas que se olviden de simbolismos y formen Govern efectivo de una vez. "Den el paso y desbloqueen el país", ha rubricado.