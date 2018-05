La pareja de Junqueras cree que la formación de Govern ayudaría a los presos por el 'procés'

Neus Bramona, pareja de Oriol Junqueras, en prisión preventiva desde hace seis meses, ha reclamado este miércoles la formación de un nuevo Govern porque, a su juicio, ayudaría a la situación de los presos soberanistas. "Hace tiempo que deberíamos tener Govern. Lo tendríamos que haber formado tan rápido como fuera posible", ha afirmado Bramona en declaraciones a RAC-1, donde ha definido a los encarcelados como "rehenes del Gobierno español y de la justicia española".

Según Bramona, "no hay delito de rebelión ni de sedición", aunque "el Estado español se está inventando unos delitos que no existen". Además ha pedido que trasladen a Junqueras a Catalunya porque, en su opinión, "se están vulnerando los derechos de los niños", pero no confía en que esto suceda y ha sentenciado que "tiene esperanzas pero, expectativas, pocas".

Ha explicado también cómo se encuentra en líder de Esquerra en prisión: "Veo a Oriol fuerte, enérgico, con ganas de hacer y de estar trabajando. Trabaja, piensa y organiza. Es fuerza pura. Pero después hay la parte de los niños y es la más sensible, la que le toca más", ha señalado.

La esposa de Junqueras ha recordado cómo fue la despedida de Orios con su hijo Lluc antes de ingresar en prisión: "Era el cumpleaños de Lluc, era un día especial, esperábamos poder celebrarlo. De hecho, Oriol, de alguna manera, el día anterior se despidió de sus hijos. Les explicó que se iba a Madrid y que no sabía si volvería. Recuerdo a Oriol muy emocionado", ha confesado.

Bramona ha finalizado destacando que tuvieron la opción de irse a Bruselas, "pero él decidió quedarse aquí, a nuestro lado y al lado de la gente. Esto lo tenía bastante claro".