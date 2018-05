El partido europeo que integra al PDECat también critica a Torra

Los tuits y artículos en los que Quim Torra atacó a los españoles y la lengua castellana han cosechado nuevas críticas, esta vez en Europa. El presidente del partido de los liberales europeos (ALDE), Hans van Baalen, ha tachado este martes de "separatista y racista" la "retórica" del próximo presidente de la Generalitat. ALDE, el Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa, integra en el Parlamento Europeo, entre otras formaciones como Cs, también al PDECat, el partido de Torra.

El eurodiputado ha expresado a través de su perfil de Twitter su opinión sobre las palabras del 'president' electo. Van Baalen sitúa esa "retórica" en "firme contradicción con la Constitución española, pero también con la voluntad de la mayoría de los catalanes". "¡Es hora del diálogo y la conciliación y no de mayor provocación y confrontación!", exclama.

Separatist & racist rhetoric of new Catalan President #TorraPresident continues to be in firm contradiction with Spanish constitution but also the will of the majority of Catalan people. It’s time for dialogue and conciliation and not for further provocation and confrontation! pic.twitter.com/r6DTBGLwQS