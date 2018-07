El PDECat exige avances en la negociación política para apoyar a Sánchez

El PDECat mantiene en el aire su decisión de apoyar o no a Pedro Sánchez en las dos votaciones clave de esta semana (RTVE y senda de déficit), que pueden determinar los tiempos de la legislatura. Los posconvergentes siguen negociando con el Gobierno y no prevén tomar una determinación hasta el mismo viernes, día en que el Congreso somete a validación ambos acuerdos. Después del órdago que Sánchez les mandó este martes, al recordarles que el Ejecutivo quiere "mantener el rumbo" pero no puede continuar "más allá de lo razonable", el PDECat ha insistido en que inclinará la balanza a favor o en contra en función de si hay avances en la negociación política. Pide más oxígeno porque considera que lo previsto en los objetivos de déficit y deuda es insuficiente.

"Tenemos conversaciones y no creo que hasta el próximo viernes tengamos fijada nuestra posición. En cualquier caso el Gobierno sabe que la estabilidad política depende de que el diálogo dé resultados. Si da resultados pasarán unas cosas, si no da resultados pasarán otras cosas", ha augurado el portavoz del PDECat en el Congreso, Carles Campuzano.

El grupo catalán no niega que la situación de los dirigentes políticos presos es un condicionante con peso específico en la negociación, pero aunque reivindica un cambio en su situación, evita trazar una línea roja. "Mientras haya prisiones provisionales injustificadas y acusaciones penales desorbitadas no ha a haber normalidad política y la situación de los presos evidentemente condiciona la vida política española y catalana", ha reflexionado Campuzano sin concretar más.

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, advirtió este martes a sus socios del riesgo de condicionar los apoyos a Sánchez al referéndum. "La duración de una legislatura no se puede poner en el platillo de la balanza con la integridad territorial", alertó.

El portavoz del PDECat no descarta abiertamente ningún escenario, como la posibilidad de un rechazo que podría tumbar al Gobierno, pero su apuesta es conquistar pactos. "Si el Gobierno quiere estabilidad necesita que el diálogo político dé resulta. Estoy convencido que Pedro Sánchez es consciente de esta situación y que todos vamos a trabajar para que el diálogo político dé resultados", ha opinado.

Los aliados del Gobierno son conscientes de los efectos que tendría dejar caer a Sánchez y poner fin a una legislatura en la que han comprometido cambios políticos. El presidente apeló este martes a su "responsabilidad".