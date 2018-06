El PDECat ofreció poner publicidad a 'Le Monde' a cambio de que hablara bien del 'procés'

El PDECat ofreció al diario francés 'Le Monde' poner publicidad en sus páginas a cambio de que hablara bien del proceso independentista. Así lo revela la corresponsal de 'Le Monde' en España, Sandrine Morel, en el libro 'En el huracán del 'procés'' (editorial Planeta), en el que la periodista ha intentado reflejar "la visión de una persona que, sin ser española, ni catalana, ha asistido con tristeza y temor al crecimiento del odio dentro de una sociedad que hoy en día se encuentra terriblemente fracturada por un conflicto cuyas consecuencias aún resultan difíciles de valorar".

No es la única revelación del libro. Morel también explica que Carles Puigdemont le aseguró en el 2016 que estaba convencido de que podía hacer caer a Mariano Rajoy.

El relato del libro de Morel empieza con el pistoletazo de salida del 'procés' en el 2012, con Artur Mas en la presidencia de la Generalitat, y prosigue con el papel de ANC y Ómnium, la presión a los informadores, la escalada de tensión y la desobediencia masiva con la celebración del referéndum del 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia.



"Esto es un duelo"

Incluye 'off the récord' mantenidos con los protagonistas. Entre ellos, Sandrine Morel cuenta un 'off' que mantuvo con Carles Puigdemont tras una entrevista que le realizó en el 2016. "Estamos convencidos de que podemos hacer caer a Rajoy", le aseguró el entonces 'president', argumentando a la vez que para él "esto es un duelo" y estaba "decidido a vencer".

En esa conversación, Puigdemont le hizo un diagnóstico de la situación y aseguró que Rajoy ya no mandaba en Madrid, sino que quienes de verdad llevaban las riendas eran José María Aznar y Soraya Sáenz de Santamaría. La autora precisa que ella no le veía ningún sentido a esta afirmación pero que seguramente el expresidente catalán trató de hacerle creer que era la derecha dura la que había tomado el control del Gobierno central.

"Así funcionan las cosas aquí"

En otra parte del libro, explica la conversación que mantuvo en el bar de un hotel en Barcelona con un director de comunicación del PDECat en junio del 2017. "Hablamos en un tono informal, acerca del referéndum del próximo 1 de octubre. Le expongo mis dudas sobre su legitimidad, sobre las garantías que pueden ofrecerse en el caso de una consulta organizada unilateralmente, sobre las consecuencias que entrañará retar a Madrid", relata Sorel. Y prosigue: "Él se siente molesto ante mi escepticismo. Considera que que estoy siendo demasiado crítica con el independentismo. Y me suelta una frase que me deja helada: 'Si compramos dos páginas de publicidad en 'Le Monde', escribirás lo que tus jefes te digan'.... Al ver mi indignación, me responde avergonzado: 'Bueno, así funcionan las cosas aquí'".

Otra de las conversaciones reflejadas en 'En el huracán catalán' fue con Oriol Pujol Ferrusola, quien se mostró convencido de poder "forzar" al Estado a negociar un referéndum alegando que Convergència era mucho más que un partido: "Convergència es el país", aseguró.

Uno de los asesores de Artur Mas también le confesó poco antes de las elecciones del 2012 que preveía que se iba a producir un enfrentamiento y le advirtió de que "en los próximos años, esto va a ser Vietnam. Catalunya está a punto de convertirse en un lodazal".