El PDECat propone un Govern con ERC pero sin la CUP

La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha afirmado este viernes que su apuesta es, tras las elecciones, restablecer el mismo Govern que existía cuando se aplicó el 155, y en este caso ha discrepado de la propuesta de ERC de un Govern de concentración con la CUP. Pascal ha apostado por una nueva estrategia independentista que no se base en "calendarios, plazos y tener mucha prisa" sino en ampliar la mayoría soberanista. La dirigente del PDECat ha aprovechado para sacar pecho del papel de su partido en el resultado de Junts per Catalunya y ha dejado abierta la posibilidad de repetir de nuevo la fórmula en nuevas elecciones.

Mano tendida a Rajoy

Pascal se ha mostrado abierta a la apelación al diálogo formulada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. "No nos ganará en la disponibilidad a dialogar con quien haga falta teniendo en cuenta que la sociedad catalana habló de forma muy firme, el 'president' ha tendido la mano esta mañana, por tanto nos dejamos de intenciones y nos ponemos manos a la obra", ha apuntado, si bien ha añadido que "hablar vamos a hablar, pero hablamos de retirar el 155, de liberar a la gente que está en la cárcel y restablecer el Govern".

Ampliar mayorías y reivindicar el PDECat

La dirigente del PDECat ha reivindicado el papel de su partido en la victoria de JxCAt ("Junts per Catalunya surge del seno del PDECat") y de un espacio político "de centro". Y ha dejado abierta la puerta a repetir la fórmula de Junts per Catalunya en otras elecciones: "Iremos pensando, no lo hemos analizado, en próximas elecciones, cuál es el recorrido de esta marca, pero convencidos de que este espacio político de centro, amplio, todo esto se ha de consolidar". En todo caso, ha apostado decididamente por evitar las "prisas" en la nueva hoja de ruta independentista: "Queda claro que tras planteamiento fijados en marcar paquete y 'tenemos primsa' se ha demostrado que viene una etapa de sumar mucho y seguir creciendo".

Govern de concentración y regreso de Puigdemont

Sobre el Govern de concentración propuesto por ERC, Pascal se ha limitado a reivindicar la fórmula del Govern existente hasta la aplicación del 155, es decir, entre el PDECat y ERC. "Apostamos por restablecer el Govern, que era el formado por el PDECat, Junts per Catalunya y ahora mismo ERC, nosotros de entrada queremos trabajar con el restablecimiento del Govern", ha apuntado.

Sobre el regreso de Puigdemont -dado que Pascal también ha apostado por el restablecimento del Govern cesado por el 155- ha dejado la decisión en manos del 'president' cesado: "Ha de ser el 'president' quien se pronuncie; hay que tener en cuenta que ser diputado electo y 'president' de la Generalitat en funciones... en una sitaución judicial que por parte del Estado es complicada, hemos de dejar que sea el 'president' el que marque la pauta".Respecto a la decisión del juez del Supremo Pablo Llarena, de incluirla a ella misma como investigada en la causa del proceso independentista, junto a otros dirigentes como Artur Mas, Marta Rovira y las 'cupaires' Mireia Boya y Anna Gabriel, o la presidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, Pascal ha evitado pronunciarse argumentando que no ha recibido ninguna comunicación oficial al respecto. "El proceso en Catalunya es democrático y pacífico", se ha limitado a apuntar.