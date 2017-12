Pérez-Reverte a Colau: "A mí no me utilice para sus basuritas político-folclóricas"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha salido en defensa del diputado de ERC Gabriel Rufián después de que Arturo Pérez-Reverte -en una entrevista en la Sexta Noche- soltara que "a Rufián le pegaban en el colegio". El diputado le respondía a través de Twitter: "La verdad es que no, pero en cualquier caso hay que ser muy miserable para frivolizar así el bullying". Colau se ha sumado a las críticas contra el escritor y la polémica ha ido haciéndose mayor.

La alcadesa ha aprovechado su cuenta oficial de Twitter para afear a Pérez-Reverte sus palabras y para mostrar "todo" su apoyo a Rufián:

Váyase a hacer demagogia barata a otra parte, señora. A usted nadie le ha dado pandereta en esta fiesta. A mí no me utilice para sus basuritas político-folklóricas. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 12 de diciembre de 2017

El escritor no ha tardado en echar más leña al fuego y ha respondido a la alcaldesa: "Váyase a hacer demagogia barata a otra parte, señora. A usted nadie le ha dado pandereta en esta fiesta. A mí no me utilice para sus basuritas político-folklóricas".

Una mujer inculta como usted (y además con escasa comprensión audiovisual, si es que vio la entrevista, que lo dudo), debería reservar sus demagogias cutres para "Sálvame" y para su turbio negocio político. Ahí le rentan más. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 12 de diciembre de 2017

La polémica que se ha generado en redes a cuenta del rifirrafe ha superado la paciencia del escritor, que ha lanzado un mensaje a "Colau, Rufián y sus portadores de botijo", con el título de 'Cagaditas de rata en el arroz del acoso escolar'.