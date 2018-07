Podemos presiona a Sánchez para que publique nombres de la amnistía fiscal

Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea ha registrado este miércoles en el Congreso una proposición no de ley para pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que publique la lista de los beneficiados de la amnistía fiscal que puso en marcha el anterior Ejecutivo del PP, y también que inicie una investigación sobre las posibles infracciones derivadas de las declaraciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein sobre el Rey Juan Carlos I, "ya que podrían ser consideradas como delito de fraude fiscal".

Asimismo, el grupo parlamentario confederal pide al Gobierno que, además de hacer públicos los nombres, investigue "posibles relaciones" entre la lista de amnistiados y los casos de corrupción conocidos "como Lezo, Púnica, Villa, Defex, César, Rato, Pujol, Emperador, Nóos, Tándem, Gürtel y otros posibles casos que podrían tener relación directa con los amnistiados".

Y en caso de que se encontraran "relaciones entre casos de corrupción y deudas tributarias amnistiadas", Unidos Podemos emplaza al Ejecutivo a "utilizar las vías administrativas y penales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico para establecer las sanciones correspondientes".

De este modo, el grupo confederal quiere que el presidente del Gobierno haga efectivas las "reiteradas denuncias" que, según recuerdan, realizó al respecto "durante su etapa como líder de la oposición", antes de llegar a La Moncloa.

Ladrones al banquillo

"La regeneración sólo llegará a nuestro país cuando se juzgue a los ladrones", ha defendido la portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, en la comparecencia que ha realizado en el Congreso para presentar la iniciativa, en la que ha avisado a Sánchez de que no se puede permitir que haya "la menor sombra de duda sobre regeneración democrática" en su Gobierno.

En este sentido, la vicepresidenta cuarta del Congreso y secretaria de Acción Institucional de Podemos, Gloria Elizo, ha pedido al presidente que no haga "dejación de funciones", al impedir que se investigue unas circunstancias que son "graves" y que España no se puede permitir no conocer.

A su vez, el secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular, Rafa Mayoral, ha dejado claro que su grupo parlamentario no va a "apoyar al Gobierno en ninguna estrategia de ley de silencio y omertá", aunque ha señalado que no van a hacer "mercadeo" en el Parlamento. Es decir, su postura en este aspecto no tiene por qué determinar su posición en otras cuestiones, en las que sí consideren que deben apoyar al Gobierno.

Prohibición inútil

Mayoral también ha aprovechado para criticar la intención de Sánchez de impulsar una ley para prohibir de ahora en adelante las amnistías fiscales, al considerar que no va a servir para nada, ya que estás ya estaban prohibidas cuando el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro decidió poner en marcha una.

En su proposición no de ley, Unidos Podemos también pide hacer públicos los informes de auditoría de cuentas de las empresas que se han acogido al régimen de amnistía fiscal declarado inconstitucional, posibilitar la publicidad de las infracciones tributarias y la identidad de sus autores en casos de delito fiscal, e impulsar medidas para luchar contra el fraude fiscal y esclarecer la situación de los amnistiados, con especial atención a los casos considerados de "Alta Protección" o "public exposed person" (PEP).