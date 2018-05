Los polémicos tuits de Quim Torra

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Estos perturbados talibanes catalanistas independentistas , son supremacistas , creen en la superioridad del catalán sobre el resto de españoles. Echándoles un vistazo se vé que precisamente en lo físico no son agraciados , incluso son tendentes a la deformidad, Torrá, Más Pujol, Puchi, Junqueras, etc etc. Gentucilla fanática , nazis del siglo XXI