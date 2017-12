Ponsatí sostiene que el 21-D no avala el desarrollo de la República

La número 3 por Barcelona de JxCat, Clara Ponsatí, ha levantado una polvareda entre el independentismo al expresar a través de tuit la idea de que no puede desarrollarse la República ya que el bloque soberanista no ha alcanzado el 50% de los votos en las elecciones del 21-D. Ponsatí, exiliada en Bélgica junto con Carles Puigdemont, colgó el comentario en su cuenta de Twitter en la tarde de el sábado, pero desde entonces no han parado de aparecer tuits en contra de esa opinión.

Tal ha sido la reacción contraria a la idea expresada que Ponsatí ha tenido que precisar que simplemente recogía la opinión expresada en un artículo publicado en el diario digital 'Vilaweb' por Carles Boix, catedratico de la Universitat de Princeton (EUA) y director del Grup de Recerca sobre Institucions i Política Econòmica (IPERG) de la Universitat de Barcelona.

Efectivamente, Boix afirma "Todavía no hemos sobrepasado el 50% de los votos y eso nos obliga a ser honestos: la ratificación de la declaración no ha llegado aún", sentencia en su artículo. De hecho, la 'exconsellera', se vio obligada a precisar la procedencia del comentario en un tuit posterior para calmar a los independentistas que mostraron ayer su rechazo a esa opinión.