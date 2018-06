El PP acusa a Sánchez de "populismo" por su actuación con el 'Aquarius'

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, considera que hay "demagogia y populismo" en la actuación que está realizando el Gobierno socialista con el buque 'Aquarius'.

Además, ha señalado que este asunto requiere una solución conjunta en el seno de la UE y ha advertido de que España no puede convertirse en un "coladero".

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Maillo ha admitido que ayudar a las personas que tienen posibilidades de ahogarse en el mar es un "derecho humanitario internacional" y ha recalcado que en España la Guardia Civil "se juega la vida todos los días" en Canarias y el Mediterráneo rescatando pateras.

Sin embargo, ha criticado la forma de gestionar el caso del buque Aquarius porque ha habido "cierto populismo" y "mucha propaganda". "La cuestión es la siguiente ¿vamos a seguir con esta tónica? ¿Vamos a convertir a España en un coladero para todos los inmigrantes ilegales o vamos a tratar de llegar a un acuerdo en el seno de la UE para que las fronteras sean comunes?", ha enfatizado.

"Un debate sosegado"

En este sentido, Maillo ha dicho que hay que tener un debate "sosegado y tranquilo, ausente de demagogia y populismo" porque es el tema "esencial que se juega hoy en Europa". "Sí a la solidaridad pero cuidado con la forma de hacerlo porque en muchos países de África se está diciendo 'España es el coladero, vamos a España'. Y eso es un riesgo", ha advertido.

Al ser preguntado si el PP no se hubiera ofrecido a acoger a los migrantes del 'Aquarius' si estuviera en el Gobierno, Maillo ha señalado que su partido no es "sospechoso de ser insolidario" y ha puesto en valor la actuación de la Guardia Civil en las costas del Mediterráneo y Canarias.

Dicho esto, ha insistido en que la actuación de Sánchez con este asunto ha tenido un "punto de populismo rayando a veces el sensacionalismo", tratando de "marcar distancias con el resto de Europa: nosotros somos solidarios y el resto son insolidarios".

"No solo España"

A su entender, este tema hay que debatirlo conjuntamente en el seno de la UE. "Si se cierran puertos en Italia o Malta, hay otros puertos también en el resto del Mediterráneo, no solo España", ha dicho, para reiterar que hay que debatir este tema con tranquilidad y no con "golpes de efecto".

Finalmente, Maillo ha recordado que el PP ha apostado por política basada en la ayuda en origen para frenar la inmigración ilegal a España. "Es un fenómeno muy difícil de parar y muy susceptible para acogerse a la demagogia, de la derecha radical extrema y de la izquierda populista", ha resaltado.