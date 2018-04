El PP compara a los CDR con la 'kale borroka'

Este jueves, coincidiendo con la comparecencia en la Audiencia Nacional de la miembro de los CDR detenida el martes, se han sucedido nuevas reacciones sobre la acusación a la activista por delitos de terrorismo y rebelión.

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha afirmado que los Comitès de Defensa de la República (CDR) "tienen bastantes semejanzas con la 'kale borroka'" y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, los ha calificado de "comandos". Por lo contrario, Joan Tardà, diputado de ERC, y JxCat han mostrado su desacuerdo con las acusaciones de terrorismo.

En una entrevista en RNE, Maillo ha confesado que no se atreve a hacer una definición jurídica de los comités que defienden la independencia, pero ha subrayado que estos se están organizando con la finalidad de paralizar carreteras o infraestructuras o impedir el funcionamiento normal de las instituciones y, por este motivo, "tiene bastantes semejanzas con la 'kale borroka'". "Realmente no sé si es 'kale borroka' pero desde luego se asemeja muchísimo", ha setenciado.

El dirigente conservador se ha referido también al encuentro que un grupo de fiscales españoles mantendrá este miércoles con homólogos en Alemania para explicar la situación en Catalunya y el procesamiento del 'expresident' Carles Puigdemont. "Espero que esa reunión sea esclarecedora de lo qué sucedió a juicio, al menos, de la justicia española", ha señalado.

"COMANDOS CONTRA LA CONVIVENCIA"

Albert Rivera, el líder de la formación naranja, ha arremetido también contra los "mal llamados" Comitès de Defensa de la República que "ni son comités, ni defienden nada, ni hay República". Ha recalcado que "son comandos que quieren romper la convivencia".

Rivera ha mostrado su satisfacción al saber que se actua contra ellos y ha pedido que no se banalicen ni simplifiquen sus acciones, porque "son una amenaza" y no se puede dejar a Catalunya como "una tierra sin ley donde campe todo el mundo a sus anchas".

"INSULTO A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO"

Joan Tardà, diputado de ERC en el Congreso, ha afirmado que es un "insulto a la inteligencia y a la democracia" vincular las acciones de los CDR con el terrorismo. En declaraciones a los medios a las puertas de la Audiencia Nacional, el republicano ha añadido que acusar de terrorismo una persona que participó en una protesta "cívica" en la calle supone "insultar" a las víctimas del terrorismo. Ha afirmado que las protestas de los CDR pueden adquirir en algún momento la connotación de alteración al orden público, como en el caso de levantar barreras de peajes o quemar neumáticos, pero no es terrorismo. "Nos estamos jugando los derechos civiles y democráticos que tanto costó conseguir", ha alertado. Por ese motivo, ha pedido "responder ante este ataque a la democracia" pero hacerlo "a la catalana: cívicamente, pacíficamente y democráticamente".

Para Tardà la situación actual es un "jaque" a los derechos civiles y a la democracia, por eso ha hecho un llamamiento a la reflexión de todo el mundo para evitar que sea un "jaque mate". El dirigente de Esquerra ha aseverado que se está intentando crear un escenario "donde sea posible criminalizar un proceso democrático" y ha pedido no caer en la "trampa". "Nos quieren violentos, quieren respuestas desaforadas", ha reflexionado. Ha añadido que el que está en juego ya no es la opción o no a la independencia sino los derechos civiles: "La situación es grave y toca responder".

LA ACUSACIÓN A LA ACTIVISTA "NO SE AGUANTA"

El diputado de JxCat en el Parlament Josep Riera ha asegurado que la acusación por terrorismo a la activista de los CDR detenida el pasado martes "no se aguanta" y ha esperado que quede en libertad. "No puede ser de ninguna otra manera si lo que se aplica es la justicia", ha manifestado a las puertas de la Audiencia Nacional, donde ha mostrado su apoyo a la detenida antes de que esta tuviera que declarar. El diputado ha alertado al Estado que Europa "ya está empezando a demostrar que las acusaciones no tienen ningún sentido". Riera ha valorado que, una vez más, se está perdiendo una "oportunidad" para dejar judicializar la cuestión catalana y "devolverla de donde no tenía que haber salido, que es la política y el diálogo". Por eso, ha esperado que "poco a poco" y a través de las decisiones que puedan ir tomando los tribunales europeos, el Estado "se dé cuenta que esto es una cuestión política".