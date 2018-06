El PP dice ahora que no va a recortar inversiones en Euskadi

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, aseguró este miércoles que el PP no va a "tocar" las inversiones para Euskadi previstas en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 pactados con PNV, pero señaló que el grupo 'popular' "mejorará" las cuentas en el Senado con modificaciones que "puede que no le gusten" al PNV, aunque no aportó ninguna concreción.

Después de haber anunciado este lunes que el PP en el Senado iba a enmendar los Presupuestos Generales del Estado tras la "traición" de los nacionalistas vascos por su apoyo a la moción de censura contra Mariano Rajoy, los populares parecen estar dando cierta marcha atrás. "No hay en riesgo ninguna inversión que vaya a realizar el Estado en el País vasco por ninguna enmienda en el Senado", subrayó Alfonso antes de sembrar dudas sobre si el nuevo Gobierno tendrá capacidad para ejecutar los prespuestos aprobados.

El lider popular vasco garantizó las inversiones previstas para la Alta Velocidad en Euskadi y garantizó cada una de las inversiones, "desde la más grande, la depuradora del Alto Nervión, hasta la más pequeña, arreglar la barandilla de La Concha". Alfonso no concretó, sin embargo, cuáles serán esos posibles cambios en las Cuentas que prevé promover el PP con su mayoría absoluta en el Senado y que podrían "no gustar al PNV".

Tramitación parlamentaria

El plazo de presentación de enmiendas parciales a los Presupuestos fue retrasado hasta el lunes 11 de junio, con los votos de la mayoría absoluta del PP. En ese momento se conocerán con detalle las iniciativas del PP para modificar el texto presupuestario que salió del Congreso de los Diputados. También el lunes 11 de junio se producirá en el pleno del Senado el debate de totalidad del proyecto de ley heredado por el Gobierno socialista del anterior Ejecutivo del PP. Aún no se conoce si la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ejercerá ante el pleno del Senado una presentación previa del proyecto de ley popular que el nuevo presidente, Pedro Sánchez, se ha comprometido a respetar.

El calendario previsto en el Senado prevé que la tramitación de los Presupuestos finalice en el pleno que se celebrará en la semana del 19 de junio. Después de eso, el proyecto modificado deberá volver al Congreso para su definitiva aprobación, previsiblemente la última semana del mes. El nuevo Gobierno debería presentar esa misma semana, antes del 30 de junio, el techo de gasto bajo el cual la ministra deberá confeccionar el proyecto de Presupuestos del Estado para el 2019.

Decepción del PP con el PNV

En una rueda de prensa en Vitoria, tras presidir la reunión del Comité Ejecutivo de los 'populares' vascos, Alfonso Alonso se mostró este martes "profundamente decepcionado" con el PNV tras su apoyo a la moción de censura del PSOE. Y recordó que cuando se acordaron estos Presupuestos , se hizo un "esfuerzo de inversión, particularmente notable en el País Vasco", gracias a que "muchos diputados de otras regiones de España, renunciaron a sus legítimos intereses porque veían que a lo mejor, la inversión que se podría hacer en su tierra no se hacía porque en ese momento era importante hacer una apuesta en el País Vasco porque estaba en riesgo la estabilidad política".

No obstante, Alfonso aclaró que en sus enmiendas al proyecto de Presupuestos, el Grupo Popular -que goza de mayoría absoluta en el Senado- no va a "tocar" ninguna de las inversiones para el País Vasco. "Son nuestra voluntad, las inversiones del PP, de España en el País Vasco" que estaban incluidas "en el proyecto inicial", dijo Alfonso en alusión a los proyectos incorporados al Presupuesto.