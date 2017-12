La mayoría de las formaciones políticas se apresuraron a dar su versión sobre el discurso del Rey del sábado, con motivo de la celebración de la Nochebuena. Algunos lo hicieron a los pocos minutos de la alocución de Felipe VI, especialmente vía Twitter, y otros citaron a la prensa ayer. Como era de esperar, los llamados partidos constitucionalistas vieron bien o muy bien las palabras del Monarca y el resto ofreció un amplio abanico de reacciones, algunas más virulentas que otras, donde el caso catalán copó la mayoría de las opiniones.

Así, el portavoz adjunto de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, se refirió al Rey como «155ipe VI», en referencia a la aplicación del artículo 155 en Cataluña. «A mí me ha convencido, a la próxima le voto», bromeó, agregando el hashtag #DiscursoDelRey. También desde Esquerra Republicana, el diputado electo Antoni Castellà criticó que el Rey no hablara de «respetar la democracia», y destacó que «hay que respetar esa voluntad –de los electo–, que no es otra que hacer una república».

PABLO IGLESIAS / También el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, utilizó la etiqueta #DiscursoDelRey en Twitter para criticar que el jefe del Estado «abraza el argumentario del PP», añadiendo que «España no necesita reyes, sino servicios públicos de calidad, trabajo digno y diálogo». Pablo Iglesias escribió: «Cambia el tono del 3-O, pero el Rey abraza el argumentario del PP: La crisis pasó, en Cataluña todo arreglado y la corrupción es un fenómeno meteorológico sin caras ni nombres».

El portavoz de Junts per Catalunya (JxCat) y diputado electo, Eduard Pujol, también comentó que con su mensaje navideño, Felipe VI «volvió a ser el del Rey del 155», pues, en su opinión, parece que «se siente más cómodo apelando a la represión del 1 de octubre que no a la voluntad expresada en las elecciones». Pujol añadió que el Rey, «voluntariamente o por omisión», obvió «la voluntad de los catalanes en las urnas» y señaló que aunque el «tono» de sus palabras se había suavizado, el «fondo» seguía siendo «el mismo».

Por su parte, la CUP instó a sus seguidores a que apagaran la tele el sábado coincidiendo con la alocución del Monarca.

ALBERT RIVERA / Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, partido que ganó en las elecciones del 21-D, consideró que el discurso del Monarca «nos representa: orgullosos de nuestra democracia, de lo que hicimos juntos, de lo que nos une, pero con la ambición de un futuro mejor para una España moderna, diversa y unida».

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, valoró el llamamiento del Monarca a la tranquilidad y aseguró que en su partido se sienten muy satisfechos del «liderazgo de concordia y ambición de futuro» que representa Felipe VI. «Don Felipe volvió a ponerse al frente de la sociedad española para reclamar que sigamos viviendo juntos», dijo Casado, quien resaltó también el mensaje positivo y de confianza en España expresado en las palabras del Rey.

JOSÉ LUIS ÁBALOS / Por su parte, José Luis Ábalos, secretario de organización del PSOE, aseguró que en su partido hacían una valoración «globalmente positiva» del discurso de Navidad de Felipe VI y destacó que con su parlamento dejó claro «el conocimiento y la Inquietud» que tiene de la situación del país. Además, Ábalos avanzó que los socialistas van a luchar con todas sus fuerzas por la gobernabilidad de Cataluña, aunque no fue más allá en este aspecto.

«Cataluña sigue formando parte de nuestra preocupación. Seguiremos apostando por la convivencia, el diálogo, la concordia, el respeto a la legalidad, la lealtad y vamos a intentar luchar con todas nuestras posibilidades por su gobernabilidad. Cataluña merece un gobierno preocupado y ocupado por los problemas de los catalanes y catalanas. Queremos una Cataluña en España y en Europa», resaltó Ábalos.

NACIONALISTAS VAsCOS / Desde el País Vasco, el PNV lamentó que el Rey «siga ignorando» en su tradicional mensaje de Nochebuena «la realidad» de las aspiraciones nacionales existentes en Euskadi y Cataluña. El diputado en el Congreso por Vizcaya Aitor Esteban criticó que «en un discurso de 1.425 palabras, dedicase solo 40» a hablar de la corrupción, aunque apreció que «por primera vez» quedara incluido en el discurso del Monarca el «problema de la violencia contra las mujeres».

La diputada de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia opinó que el Rey es uno de los «representantes máximos» de un «Estado antidemocrático y autoritario» del que «pueden venir, en un futuro no muy lejano, artículos 155, recortes de libertades y negación de derechos».