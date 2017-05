El presidente Rajoy vuelve al plasma y la oposición se rebela: "Una falta de respeto"

La oposición parlamentaria al Gobierno se ha rebelado este jueves ante la petición del PP de que Mariano Rajoy declare por videoconferencia en el juicio del 'caso Gürtel'. "Es una falta de respeto a la Justicia y a la Audiencia Nacional", se queja el PSOE, mientras que Podemos ve "impresentable y gravísimo" que Rajoy quiera "volver al plasma".

Desde Ferraz, Isabel Rodríguez cree que la solicitud no debe sorprender porque "no es la primera vez que comparece por plasma", pero considera que el presidente debe “asumir que tiene que dar la cara y tiene que dar explicaciones". "Es una falta de respeto a la Justicia y a la Audiencia Nacional", ha resumido.

También Pablo Iglesias ha cargado contra Rajoy por su vuelta al plasma. "Es una falta de respeto a los ciudadanos, impresentable", ha sentenciado. En la misma línea, el coordinador general de IU, Alberto Garzón, ha acusado al PP de intentar "minimizar" el coste que la declaración de Rajoy tendrá sobre su partido. A su vez, el portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Xavier Domènech, ha criticado que el presidente trate de evitar escenificar una "realidad absolutamente insostenible mediante una realidad virtual".

Por último, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, denuncia que Rajoy prefiera "el plasma a dar la cara". Pese a ello, subrayó que no es "ninguna novedad" que el PP haya pedido que esa declaración se sustancie mediante videoconferencia.



El PP: "NO CONTRIBUIR A CIRCOS"



Génova 13 defiende que su líder no vaya al tribunal para "no contribuir a circos". El portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, lo ha justificado porque su "posición institucional" así lo aconseja, negando que Rajoy busque evite la foto de declarar ante el tribunal y en presencia de los acusados del caso.

De igual modo, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha esgrimido razones de "orden público y seguridad" en este reclamo. Tras asegurar que es lo "más razonable" ante una figura "tan importante", ha recalcado que existe un antecedente similar reciente en el caso del expresidente catalán Artur Mas. El también responsable de Organización ha subrayado que este sistema "garantiza el derecho de las partes a preguntar y un juicio con normalidad".



CUATRO AÑOS DE PLASMA



La intención de Rajoy de declarar por videoconferencia como testigo en el 'caso Gürtel' recuerda al revuelo creado entre la prensa en 2013, en plena polémica por el 'caso Bárcenas'.

Hasta entonces era habitual que Rajoy usara el plasma (una emisión en circuito cerrado) para hablar tras los Comités Ejecutivos Nacionales. Pero la falta de respuestas y la poca exposición mediática del presidente enervó a la prensa, que quería preguntar a Rajoy por la corrupción para dar respuesta a la sociedad.

Esta mala política comunicativa hizo que se acuñara el concepto de 'el plasma de Rajoy', que ahora vuelve a estar en boga: de nuevo, Rajoy evita responder en persona y quiere hacerlo vía videoconferencia, en un contexto de presión social parecido al de hace cuatro años por los nuevos azotes de Génova 13, operaciones como 'Lezo' o 'Púnica'.