Las primarias desvelarán el verdadero músculo del PP

El inédito proceso de elección del próximo presidente del PP va a poner a la formación conservadora ante un espejo en el que no ha querido mirarse nunca: el verdadero número de militantes que tiene. El presidente de la comisión organizadora, Luis de Grandes, aseguró el viernes que el PP ha tomado el relevo de la CDU alemana y es en estos momentos el partido «más importante» de Europa. Según los datos facilitados por Génova, a fecha de 6 de junio contaban con 869.535 afiliados, pero no concretan a la prensa cuántos son militantes, que están obligados a pagar cuota y pueden participar en la elección del sucesor de Mariano Rajoy, y cuántos son simpatizantes, que no hacen ningún desembolso y no podrán votar.

La principal razón por la que el PP no ha abordado el proceso de purga es que la actualización de la base de datos tendría consecuencias en el reparto de compromisarios que participarán en los congresos (en este caso en el extraordinario del 20 y 21 de julio). Lo admiten dos barones y un dirigente provincial consultados.

Porque, en una primera votación, serán los afiliados los que el 5 de julio tomen la palabra, pero la elección final será en el congreso y la harán los compromisarios, que escogerán entre los dos más respaldados por la militancia. Y el número de compromisarios (3.134) se reparten por provincias, teniendo en cuenta el número de afiliados y los votos de las últimas generales.

Según una leyenda urbana, miles de esas 869.535 personas ya han fallecido y no se les ha dado de baja nunca. Algo de verdad debe de haber porque la dimitida Cristina Cifuentes se atrevió a purgar la lista antes de las primarias en las que compitió en Madrid y rebajó los supuestos «94.000 afiliados» de los que se jactaba Esperanza Aguirre a 68.427. Cifuentes explicó que 4.227 se habían dado por diversas razones, entre ellas la constatación del fallecimiento, y a 24.694 fue imposible localizarles, por lo que se descontaron.

La paradoja total es que, en los datos facilitados por Génova ahora, ante el decisivo proceso electoral de julio, el PP dice que cuenta con que Madrid tiene 94.607 afiliados. La dirección del partido ha obviado la actualización de Cifuentes, algo que nunca ha obligado a hacer en los territorios.

Con la lista que ofrece el partido, las comunidades mejor posicionadas son: Andalucía (169.602 afiliados), Comunidad Valenciana (149.177) y Galicia (101.100).

Hay un registro que no engaña: el Tribunal de Cuentas. Si en el 2008, el PP ingresó más de 11 millones de euros por cuotas, en 2015, el último dato publicado, solo obtuvo tres.

Los militantes del PP que quieran participar en la votación para elegir al sucesor de Rajoy el día 5 de julio deben solicitarlo en las sedes del partido antes de las dos de la tarde de hoy. La comisión organizadora del congreso extraordinario ha dejado abiertos los locales durante el fin de semana para facilitar este trámite y ha obviado la obligación de ponerse al corriente. Si alguien debe la cuota de varios años, podrá votar si abona 20 euros.

El dirigente provincial consultado para este reportaje, que prefiere no aparecer con nombre y apellido, da un dato revelador: hasta el viernes en su área, donde hay 3.500 afiliados, solo se habían apuntado 250 (el 7,1%). «Se va a demostrar que no es nada el PP», se lamenta.