El PSOE acusa al independentismo de no entender cómo funciona "la ley"

La sesión de este miércoles en el Parlament, en la que Junts per Catalunya, ERC y la CUP han hecho valer su mayoría para proclamar el “derecho” de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull a ser investidos como presidentes de la Generalitat pese a encontrarse en la cárcel, ha servido para que el PSOE se reafirme en su idea de que el independentismo sigue sin entender cómo funciona “la ley” en un “sistema democrático”.

“Produce desazón que el Parlament no pueda llevar a término la investidura de un candidato. Hablan mucho de democracia y las propuestas de los independentistas son profundamente antidemocráticas. No respetan la división de poderes. Es inaudito que el Poder Legislativo se pueda dirigir al Poder Judicial para delimitar cuestiones sobre detenciones sí o no. A algunos todavía les cuesta entender la inserción en la legalidad y la división de poderes”, ha dicho José Luis Ábalos, secretario de Organización de los socialistas.

No a un Govern "transversal"

Ábalos, que a raíz de la cobertura de las recientes protestas por la detención de Puigdemont ha considerado que TV3 es “un gran aparato de propaganda de los independentistas”, también se ha detenido en la propuesta de Catalunya en Comú de formar un Govern “amplio y transversal” con independientes. “Los comunes siempre se ponen de parte de los independentistas. Se les olvida que hace muy pocos meses desbarataron una fórmula de gobierno con los socialistas en el Ayuntamiento de Barcelona”, ha recordado el número tres del PSOE.