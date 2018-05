El PSOE: "El PP puede defenderse. ¿Y el resto? ¿Va a colaborar con la impunidad?"

SI hay imágenes valiosas, esta es una. El debate de la moción de censura ha comenzado con Pedro Sánchez sentado en el escaño que le hubiese correspondido de no haber renunciado a su acta de diputado por defender el 'no' a la investidura de Mariano Rajoy. Este jueves, en ese preciso lugar del hemiciclo, el líder socialista pone contra las cuerdas al Gobierno contra el que, entonces, no pudo hacer nada.

La sesión ha arrancado con la defensa de la moción en manos de José Luis Ábalos, el secretario de Organización del PSOE, quien ha apoyado su discurso en la sentencia del 'caso Gürtel' y ha reprochado a Rajoy que no haya reconocido la trama de corrupción institucional que describen los tribunales y que no haya pedido disculpas. El socialista ha defendido la necesidad de que el Parlamento reaccione con una "moción ambiciosa", "de dignidad", que constituya una "reprobación" para que el PP no pueda ampararse en la "impunidad".

"Primero esto, después las elecciones. Porque sino será la impunidad. Esta Cámara tiene dejar constancia de que reprocha estas prácticas, porque no puede quedar ausente, autista, de lo que ocurre en la sociedad, por eso no puede ser instrumental", ha alegado Ábalos. El orden, sostiene, debe ser moción, estabilidad y elecciones.

Buena parte de su discurso ha sido un constante llamamiento a los grupos políticos para que apoyen la moción antes de que continúe la espiral de sentencias relativas a la irregularidad de financiación del PP. "Hemos vivido en el universo de la presunción de la inocencia, pero ese tiempo de la presuncion se acabó", ha señalado.

"Ahora ya no es responsabilidad de ustedes, sino del resto. Ustedes pueden decidir sobrevivir, defenderse. ¿Y el resto? ¿Va a colaborar con la impunidad?", ha planteado Ábalos en una clara mención a los grupos que todavía no han adelantado si apoyarán la moción. "Si esta Cámara no reacciona ¿qué van a decir cuándo vengan las siguientes piezas solo de este caso Gürtel?", ha insistido en mensaje a los grupos nacionalistas. "Si esta Cámara hoy no dice nada ¿qué mensaje estamos mandando a los profesionales de la justicia si esta Cámara no es capaz de reaccionar?".

Ábalos ha defendido la decisión de Sánchez y ha lamentado que desde el PP le acusen de ser "enemigo del Estado". Ha recordado que el PSOE apoyó al Gobierno frente al reto independentista, pero ha insistido en que, ante la sentencia del 'caso Gürtel' su formación, de 139 años, es un "partido de palabra" y no puede tolerar que el Parlamento mire a otro lado frente a la "corrupción sistemática" del PP.