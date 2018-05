El PSOE exige mujeres de forma permanente en la comisión que revisará los delitos sexuales

El PSOE ha exigido al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que cumpla con la ley de igualdad y nombre a las mujeres que van a participar en la Comisión de Derecho Penal como miembros permanentes de este órgano que, actualmente, está formado por 20 hombres. Justicia explicó la semana pasada que sí que iban a incluir magistradas, aunque apuntaba que su presencia sería temporal, sólo para trabajar en las posibles modificaciones tras la sentencia de 'La Manada'.

A través de una proposición no de ley, registrada este martes en el Congreso, los socialistas reclaman ahora una reforma del decreto que regula los estatutos de esta comisión para que se incluya en el texto los dos artículos de la ley de igualdad en los que se obliga a las administraciones a buscar la paridad en los nombramientos llegando, como mínimo, a un balance 60%-40% entre los dos géneros.

En este sentido, la portavoz de Igualdad del PSOE, Ángeles Álvarez, ha explicado que no habría dificultad en poner en marcha esta medida, ya que, según el reglamento de la comisión, cada sección puede tener un máximo de 30 miembros, es decir, que en este caso hay diez vacantes libres que, según Álvarez, "bien podrían ser dadas a mujeres".

"No se llegaría al 60%-40%, pero nos acercaríamos", ha explicado la diputada en los pasillos del Congreso, en donde ha señalado, además, que las mujeres a formar parte de este órgano no tienen que ser juristas, el único requisito que existe, según el decreto, es que sean expertos con 15 años de trayectoria profesional. "Y hay muchas mujeres que lo cumplen", ha indicado.

UNA RESPUESTA "INSUFICIENTE"

"No podemos entender que no se haya aprovechado esta ocasión para completar las plazas vacías, que son muchas. Tienen margen con este reglamento", ha insistido la portavoz socialista, quien ha señalado que esta misma operación debería llevarse a cabo en el resto de secciones de este órgano.

A su juicio, la respuesta de Catalá tras la crisis sobre este tema ha sido "insuficiente" y "no soluciona la falta de paridad en el organismo. Además, ha criticado que Justicia haya salido del paso de las acusaciones por la falta de mujeres en la comisión, haciendo nombramientos "adscritos" y "exclusivos para este caso". "Solicitamos la modificación del real decreto para que no dependa del aire que le dé al ministro de turno el que haya o no mujeres en la comisión", ha defendido Álvarez.