El PSOE: "Garrido es Cifuentes; es más de lo mismo"

El PSOE ha recibido con un ‘nada nuevo bajo el sol’ la noticia de que Ángel Garrido es el candidato designado por el PP para sustituir a la dimitida Cristina Cifuentes al frente de la Comunidad de Madrid. Para los socialistas, que han continuado presionando a Ciudadanos para que retire su apoyo a los conservadores, el exvicepresidente autonómico, presidente en funciones desde la marcha de Cifuentes, es “más de lo mismo”.

“Originalidad, poca. Este señor había salido varias veces y varias veces había sido desestimado. Garrido es de la misma escuela que Cifuentes. Es más de lo mismo. Madrid no se merece seguir igual. No veo ningún cambio. Pero además, Garrido es de cultura negacionista: dijo que en Madrid no había habido un solo caso de corrupción. Así que muy pegado a la realidad no debe estar”, ha dicho el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien ha recordado que el candidato del PP es, también, presidente del Canal Isabel II, la empresa pública encargada de gestionar el agua en la comunidad, repleta de casos de corrupción en su historia reciente.

Pero el PP no ha sido este lunes el principal blanco de los socialistas. Hace tiempo que dejó de serlo. Ahora, cuando Ciudadanos ocupa el primer lugar en casi todas las encuestas, las principales críticas se dirigen al partido naranja, que sostiene a los conservadores en Madrid. “¿Hasta cuándo va a seguir Cs apoyando al PP? ¿Hasta cuándo va a seguir siendo comparsa del PP?”, se ha preguntado Ábalos, insistiendo en la remota posibilidad de que Ángel Gabilondo sea el nuevo presidente. Gabilondo, que ya fue el candidato del PSOE en las elecciones autonómicas del 2011, tiene el apoyo de Podemos, pero necesitaría la abstención de Ciudadanos para sustituir a Cifuentes. “Madrid lleva demasiado tiempo inmersa en una crisis institucional. Solo hay una manera de resolverla: una candidatura limpia, de regeración. Depende de Cs”, ha argumentado el secretario de Organización del PSOE.

UN PLAN "PERSONAL E INVIABLE"

Ábalos también se ha detenido en la situación en Cataluña, después de que Carles Puigdemont, a la espera de que Alemania resuelva la extradición que ha pedido el Tribunal Supremo, se haya postulado de nuevo para ser investido. Para los socialistas, el expresident se parece cada vez más a un “caudillo”.

“Puigdemont insiste en tener un solo plan, que se llama Puigdemont. Se trata de un plan personal, que asocia su futuro con el de Cataluña, llevando a Cataluña a una situación inviable, intransitable. La política catalana debe volver a la normalidad y esta no puede depender de la situación personal de Puigdemont”, ha dicho Ábalos. “Puigdemont se está introduciendo cada vez más en un cierto caudillismo. La dinámica caudillista se está instalando en Cataluña”, ha concluido.