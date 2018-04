El PSOE postula a Gabilondo para que "oxigene" Madrid frente al PP "podrido"

Las comparecencias del PSOE tienen desde hace meses un protagonista claro: Ciudadanos, partido que sostiene al PP en la Comunidad de Madrid. Un día después de la dimisión de Cristina Cifuentes como presidenta autonómica, tras el caso de su máster fraudulento y el vídeo del 2011 en el que aparece presuntamente robando en un supermercado, los socialistas han postulado a Ángel Gabilondo como candidato a la investidura y han mantenido su presión a los naranjas.

"Me veo en el agradecimiento y la obligación de estar a la altura que este tiempo requiere en la Comunidad de Madrid", ha dicho Gabilondo. Para el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, el aspirante socialista es el idóneo para “oxigenar” y “abrir un nuevo tiempo” frente a un PP “podrido y en descomposición”.

Pero las posibilidades de que triunfe su candidatura son muy escasas. Cuenta con los 64 votos del PSOE y Podemos en la Asamblea de Madrid, a uno solo de la mayoría absoluta, pero Ciudadanos, que tiene 17 escaños, ya ha dejado claro que apoyará al aspirante que designen los populares si este está “limpio”, no implicado en casos de corrupción. Para los socialistas, los naranjas tienen una relación “sadomasoquista” con los conservadores.

LA POSIBLE ABSTENCIÓN

Ábalos ha subrayado que bastaría la abstención del partido liderado por Albert Rivera para que Gabilondo se convirtiera en el próximo presidente de Madrid. “El señor Rivera no tiene por qué optar necesariamente por un proyecto podrido. No hace falta, salvo que quiera formar parte de lo mismo. Tampoco le pedimos que nos apoye. Si le revuelve la candidatura de Gabilondo, que no lo apoye. Que no apoye a nadie, que se reserve hasta el 2019. Si apoya al PP habrá sido nuevamente su salvación”, ha dicho el secretario de Organización.

Para Ábalos, el episodio final del ‘caso Cifuentes’, con la publicación del vídeo del 2011 grabado por las cámaras de seguridad del establecimiento, es un caso más de la “política de cloaca” que caracteriza al PP. “Era innecesario este espectáculo final. Lo consideramos como un aviso a navegantes. A partir de ahí, ¿qué podemos esperar? ¿Qué garantías se nos ofrecen de que ese tipo de política no se va a seguir produciendo? Si se elige a otro presidente del PP, estaremos legitimando todo”, ha señalado el número tres del PSOE, para quien la ya expresidenta de Madrid dejó su cargo porque “los socialistas habían presentado una moción de censura”.