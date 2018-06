Puigdemont denuncia una tienda de jamón que denigra su apellido

El 'expresident' Carles Puigdemont ha denunciado una tienda de jamón on-line llamada 'Pig Demont' por denigrar su apellido e identificarlo con un cerdo, según ha informado la cadena COPE.

En la página web también se incluye el logo del comercio, donde aparece un cerdo con gafas y un cabello negro que guardan similitud con la apariencia del expresidente de la Generalitat, además de incluir una bandera andaluza y una española.

"No quería insultar"

El propietario de la tienda, Alberto González, un joven malagueño, ha reconocido en declaraciones a la emisora que su intención no ni insultar ni molestar y ha argumentado que el logo "evidentemente no es la imagen de Puigdemont" y que tampoco se corresponde el nombre, ya que surge de la mezcla entre 'Pig' (cerdo en inglés) y 'Demont' (que significa de monte en francés).

"Me sorprende que este señor, con la cantidad de circunstancias personales, se preocupe por una microempresa malagueña" ha explicado González, y ha ironizado: "si él se ve reflejado en la caricatura de un porcino, es más problema suyo, ¿si le hubiera puesto coleta al cerdo, se enfadaría Pablo Iglesias?"

Vino 'Rufián'

La tienda on-line también tiene en venta un vino espumoso, de origen andaluz , llamado "Rufián", que coincide con el diputado al Congreso por Esquerra Republicana, Gabriel Rufián.

Según la emisora, González ya ha recibido un requerimiento por parte de los abogados del expresidente contra el registro de este nombre en la oficina de patentes y marcas.